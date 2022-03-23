Курсы криптовалют к доллару на 23 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 23 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $183.55. Сегодня актив торгуется на уровне $42,603.20309048*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00081 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 марта 2022 составляет $0.0633762*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $60.25. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,999.60702568*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0252. На данный момент актив торгуется на уровне $2.45683352*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.60. Актив торгуется на уровне $121.40653245*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $4.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $44.51683035*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0242. Криптовалюта сегодня стоит $0.84292349*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12327842*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1961799-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-marta-2022/