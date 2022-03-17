Курсы криптовалют к доллару на 17 марта 2022

Иллюстративное фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 17 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,892.07. Сегодня актив торгуется на уровне $40,382.49132965*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00078 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 марта 2022 составляет $0.06044143*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $148.08. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,703.64502924*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.2029. На данный момент актив торгуется на уровне $2.3840286*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.50. Актив торгуется на уровне $108.56833058*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.54549251*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0323. Криптовалюта сегодня стоит $0.77597231*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0042. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11476308*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1961195-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-marta-2022/