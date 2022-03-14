Курсы криптовалют к доллару на 14 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 14 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,049.77. Сегодня актив торгуется на уровне $38,516.09937904*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 марта 2022 составляет $0.05970402*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $58.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,552.8635467*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1275. На данный момент актив торгуется на уровне $2.31655329*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.90. Актив торгуется на уровне $103.8426067*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.77425133*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0356. Криптовалюта сегодня стоит $0.77955184*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11307884*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1960526-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-marta-2022/