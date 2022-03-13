Курсы криптовалют к доллару на 13 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 13 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $105.14. Сегодня актив торгуется на уровне $39,086.08105557*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 марта 2022 составляет $0.05989278*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,587.41185014*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0616. На данный момент актив торгуется на уровне $2.36488203*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.40. Актив торгуется на уровне $106.00807482*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.51700503*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.018. Криптовалюта сегодня стоит $0.79382318*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11586612*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1960422-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-marta-2022/