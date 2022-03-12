Курсы криптовалют к доллару на 12 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 12 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $366.00. Сегодня актив торгуется на уровне $39,141.63563165*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 марта 2022 составляет $0.06015621*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $31.63. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,595.59168783*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.009. На данный момент актив торгуется на уровне $2.34706479*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $5.20. Актив торгуется на уровне $104.41908785*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.55580668*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0762. Криптовалюта сегодня стоит $0.78524037*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11632184*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1960358-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-marta-2022/