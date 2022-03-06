Курсы криптовалют к доллару на 6 марта 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 6 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $227.29. Сегодня актив торгуется на уровне $39,206.50128739*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00166 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 марта 2022 составляет $0.05954003*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,650.11046871*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0191. На данный момент актив торгуется на уровне $2.53375245*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.90. Актив торгуется на уровне $103.47534974*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.60289857*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0221. Криптовалюта сегодня стоит $0.74770926*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12391719*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959580-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-marta-2022/