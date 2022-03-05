Курсы криптовалют к доллару на 5 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 5 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,387.95. Сегодня актив торгуется на уровне $40,415.04534612*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 марта 2022 составляет $0.05867606*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $99.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,674.04258632*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0551. На данный момент актив торгуется на уровне $2.53748851*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $6.50. Актив торгуется на уровне $104.1493213*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.24. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.31783574*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0171. Криптовалюта сегодня стоит $0.72658136*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12503382*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1959433-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-marta-2022/