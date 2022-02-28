Курсы криптовалют к доллару на 28 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 28 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $816.24. Сегодня актив торгуется на уровне $38,412.70690674*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00146 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 февраля 2022 составляет $0.0592572*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $108.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,689.77094351*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0378. На данный момент актив торгуется на уровне $2.60412352*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.50. Актив торгуется на уровне $105.4977869*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.98579612*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0132. Криптовалюта сегодня стоит $0.73296723*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12476166*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1958327-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-fevralya-2022/