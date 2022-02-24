Курсы криптовалют к доллару на 24 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 24 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,853.29. Сегодня актив торгуется на уровне $37,425.37034087*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00518 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 февраля 2022 составляет $0.06201036*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $229.50. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,618.20409977*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.2878. На данный момент актив торгуется на уровне $2.61974954*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $8.00. Актив торгуется на уровне $106.21916457*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.81906504*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0712. Криптовалюта сегодня стоит $0.70291019*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0146. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12658382*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1957624-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-fevralya-2022/