Курсы криптовалют к доллару на 14 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 14 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $323.57. Сегодня актив торгуется на уровне $42,207.17032344*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 февраля 2022 составляет $0.06421955*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $54.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,894.50228881*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1669. На данный момент актив торгуется на уровне $2.85587418*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.30. Актив торгуется на уровне $125.80165082*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.97797746*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.031. Криптовалюта сегодня стоит $0.81567091*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15132972*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1955952-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-fevralya-2022/