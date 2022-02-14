Курсы криптовалют к доллару на 14 февраля 2022

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 14 февраля 2022, следующая.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $323.57. Сегодня актив торгуется на уровне $42,207.17032344*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 февраля 2022 составляет $0.06421955*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $54.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,894.50228881*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1669. На данный момент актив торгуется на уровне $2.85587418*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.30. Актив торгуется на уровне $125.80165082*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.97797746*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.031. Криптовалюта сегодня стоит $0.81567091*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15132972*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1955952-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-fevralya-2022/