Курсы криптовалют к доллару на 11 февраля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 11 февраля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $440.05. Сегодня актив торгуется на уровне $44,292.08417192*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00153 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 февраля 2022 составляет $0.06976779*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $98.26. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,161.92057868*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0108. На данный момент актив торгуется на уровне $3.23491204*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.60. Актив торгуется на уровне $137.65441464*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.38013837*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0406. Криптовалюта сегодня стоит $0.85624613*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15483672*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1955649-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-fevralya-2022/