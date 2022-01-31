Курсы криптовалют к доллару на 31 января 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 31 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $890.01. Сегодня актив торгуется на уровне $37,672.67447477*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00257 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 января 2022 составляет $0.05923015*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $59.59. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,580.10569579*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1129. На данный момент актив торгуется на уровне $2.49336692*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.70. Актив торгуется на уровне $108.9667667*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.90. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.0072433*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0294. Криптовалюта сегодня стоит $0.60509277*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14042884*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1953775-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-yanvarya-2022/