Падение биткоина может спровоцировать начало криптозимы

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Инвесторы опасаются наступления криптозимы. Несмотря на то, что крупнейшая виртуальная валюта мира, биткоин, восстановила свою стоимость на уровне выше 36 тысяч долларов, это все равно на 50% ниже, чем ее рекордные значения в ноябре 2021 года, передает CNBC.

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Весь крипторынок потерял более триллиона долларов с момента достижения биткоином исторического максимума, поскольку за падением самой популярной криптовалюты мира последовали снижения стоимости валют Euthereum и Solana. Euthereum упала более чем вдвое с момента достижения пика в ноябре, в то время как стоимость Solana упала еще сильнее — на 65%. Это заставило некоторых инвесторов заговорить о возможности наступления криптозимы, нового витка в истории молодого рынка цифровых валют. Последний подобный случай произошел на стыке 2017 и 2018 годов, когда биткоин рухнул на 80% по сравнению с историческими максимумами.

Дэвид Маркус, бывший руководитель отдела криптографии Meta, говорит, что криптозима уже наступила.

«Криптозима — лучший период для того, чтобы построить сильную компанию. Настало время снова сосредоточиться на решении реальных проблем, а не на прокачке токенов», — заявил он в своем Twitter.

Главный операционный директор технологической исследовательской компании L’Atelier Надя Иванова считает, что до криптозимы еще далеко, но рынок «находится в периоде охлаждения», что не так уж и плохо для его участников. «В прошлом году многие разработчики отвлекались на легкую прибыль от спекуляций с NFT и другими цифровыми активами. Этот период может стать временем для размышлений и возможностью построить новые основы рынка», — говорит Иванова.

Кризис криптовалют совпал с падением мирового рынка акций. Эксперты говорят, что цифровые активы все сильнее переплетаются с традиционными рынками. При этом трейдеры опасаются, что потенциальное повышение процентных ставок и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы приведет к истощению ликвидности рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1953089-padenie-bitkoina-mozhet-sprovotsirovat-nachalo-kriptozimy/