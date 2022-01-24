Курсы криптовалют к доллару на 24 января 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 24 января 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $285.27. Сегодня актив торгуется на уровне $35,578.31380945*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 января 2022 составляет $0.05695324*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $42.00. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,472.48816831*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0369. На данный момент актив торгуется на уровне $2.07176243*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.70. Актив торгуется на уровне $108.94936131*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.37443574*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0137. Криптовалюта сегодня стоит $0.61220583*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13909069*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1952599-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-yanvarya-2022/