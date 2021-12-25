Курсы криптовалют к доллару на 25 декабря 2021

Изображение: pixabay.com

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 25 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $183.64. Сегодня актив торгуется на уровне $51,037.28999573*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00184 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 декабря 2021 составляет $0.08209898*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $52.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $4,077.8096774*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.2174. На данный момент актив торгуется на уровне $3.63678145*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.40. Актив торгуется на уровне $162.89114617*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.80491332*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0606. Криптовалюта сегодня стоит $0.93861586*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0044. На данный момент актив торгуется на уровне $0.18743102*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1948494-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-dekabrya-2021/