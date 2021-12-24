NFT становятся популярным подарком к Новому году

Фото: opensea.io

Невзаимозаменяемый токен набирает популярность во всем мире. В преддверии новогодних праздников люди скупают токены в подарок своим родственникам и друзьям, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщают Cryptonews, за первые три квартала 2021 года объем транзакций NFT вырос на 328%, в результате чего общий объем транзакций достиг 2,5 млрд долларов. Для сравнения: в первой половине 2020 года объем транзакций достиг 13,7 млн ​​долларов.

Пандемия и рост числа блокчейн-игр ускорили массовое внедрение NFT, увеличив общую глобальную рыночную капитализацию невзаимозаменяемых токенов до 7 млрд долларов, и она продолжает расти. В недавнем отчете Morgan Stanley отмечалось, что NFT могут стать самостоятельным доминирующим сектором с объемом рынка равным 56 млрд долларов к 2030 году.

Кроме того, NFT - это отличный подарок, который люди будут дарить друг другу в ближайшие годы. В зависимости от редкости и спроса, ценность NFT может со временем значительно расти, как растут в цене произведения искусства и коллекционные сорта вин. Тем более, что подарить NFT - это намного проще, чем купить физический подарок. Стоимость невзаимозаменяемых токенов может быть очень демократичной. Поэтому найти NFT под свой бюджет достаточно несложно, учитывая что токен со временем может будет расти в цене.

О возможности использовать NFT в качестве подарков говорят и в музеях мира. Как сообщает РБК, Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский не исключает создания подарков в виде NFT-токенов. Он отменил, что людям всегда будет присуще удовольствие от обладания чем-то.

"Весь смысл в этом изумительном чувстве собственности, которое много десятилетий пытались убить. Его нельзя убить в человеке, но можно на нем играть", — заключил он.

Казахстанцы также могут присоединиться к всемирной тенденции. Более того, приобрести NFT из казахстанской коллекции. Не так давно на самой большой в мире бирже цифровых активов была опубликована коллекция, посвященная Казахстану. NFT-коллекция "30-th Anniversary of Kazakhstan's Independence" содержит пять работ, посвященных знаковым личностям в истории Казахстана: Тауке-хан, Шокан Уалиханов, Абай Канунбаев, Алихан Букейханов, Нурсултан Назарбаев.

Создатели NFT-коллекции "30-th Anniversary of Kazakhstan's Independence" - международная команда с основателями-казахстанцами. Они запустили коллекцию к 30-летию Независимости Казахстана и таким образом воплотили в жизнь свое представление об исторических личностях Казахстана.

"Нас вдохновляло то, что казахстанская коллекция, портреты выдающихся казахстанцев появятся и будут представлены на такой популярной международной NFT-площадке, как Opensea.io и станут доступны для фанов NFT всего мира", - рассказала со-основатель проекта "Tomiris".

NFT (non-fungible token) - невзаимозаменяемый токен или уникальный токен - цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым артефактом (изображение, музыка, файл и пр.) В 2021 году венчурные инвесторы вложили в проекты, связанные с рынком NFT более $2 млрд, как в активно растущий инвестиционный актив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947984-nft-stanovyatsya-populyarnym-podarkom-k-novomu-godu/