Первый NFT, посвященный Елбасы, появился на крупнейшей бирже NFT-токенов

Фото: opensea.io

На самой большой в мире бирже цифровых активов Opensea.io опубликована коллекция, посвященная Казахстану.

Коллекция под названием "30th Anniversary of Kazakhstan's Independence" на данный момент содержит пять работ, посвященных знаковым и историческим личностям Казахстана:

Тауке-хан;

Шокан Уалиханов;

Абай Кунанбаев;

Алихан Букейханов;

Нурсултан Назарбаев.

OpenSea.io - это первая и крупнейшая децентрализованная торговая площадка для криптопродуктов (например, eBay для криптоактивов), которые включают в себя предметы коллекционирования, игровые предметы и другие виртуальные товары, поддерживаемые блокчейном. В OpenSea любой может купить или продать эти предметы через смарт-контракт.

Создатели NFT-коллекции "30-th Anniversary of Kazakhstan's Independence" - международная команда с основателями-казахстанцами.

"NFT-коллекции быстро становятся популярными в мире, став еще одним каналом для самовыражения, творчества, возможностью рассказать миру что-то свое, свою историю на "новом языке". И нам очень захотелось первыми создать коллекцию, посвященную Казахстану.

У нашего проекта несколько целей:

во-первых, мы хотели творческой реализации, воплотить в жизнь наше представление об исторических личностях Казахстана. Нам было интересно работать над нашими портретами, спорить, искать лучшие варианты воплощения;

во-вторых, приурочить запуск коллекции к празднованию 30-летия независимости Казахстана;

в-третьих, нас вдохновляло то, что казахстанская коллекция, портреты выдающихся казахстанцев появятся и будут представлены на такой популярной международной NFT-площадке, как Opensea.io и станут доступны для фанов NFT всего мира", - рассказала со-основатель проекта "Tomiris".

NFT (non-fungible token) - невзаимозаменяемый токен или уникальный токен - цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым артефактом (изображение, музыка, файл и пр.) В 2021 году венчурные инвесторы вложили в проекты, связанные с рынком NFT более $2 млрд, как в активно растущий инвестиционный актив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1946398-na-birzhe-tsifrovyh-aktivov-poyavilas-pervaya-kollektsiya-posvyaschennaya-kazahstanu/