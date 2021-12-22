Курсы криптовалют к доллару на 22 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 22 декабря 2021, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,265.92. Сегодня актив торгуется на уровне $48,737.01326669*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00136 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 декабря 2021 составляет $0.07849666*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $37.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $4,019.18164693*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0669. На данный момент актив торгуется на уровне $3.26280779*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.60. Актив торгуется на уровне $154.15222618*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.23377532*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0995. Криптовалюта сегодня стоит $0.91109718*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17039867*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947881-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-dekabrya-2021/