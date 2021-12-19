Курсы криптовалют к доллару на 19 декабря 2021

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 19 декабря, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,464.00. Сегодня актив торгуется на уровне $46,845.17476006*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00086 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 декабря 2021 составляет $0.08099632*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $113.25. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,941.52723143*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.327. На данный момент актив торгуется на уровне $3.41014386*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $7.90. Актив торгуется на уровне $149.61923541*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.98. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.11430983*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0288. Криптовалюта сегодня стоит $0.8228756*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.17229975*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1947377-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-dekabrya-2021/