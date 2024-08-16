Сколько стоят канцтовары для школьников в онлайн-магазинах Казахстана

Рюкзак, дневник, тетради, а также пенал с набором ручек и карандашей являются необходимыми предметами для учащихся школ. А их стоимость зависит от выбора покупателя. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Перед началом учебного года родители начинают активно искать необходимые школьные принадлежности для своих детей.

Ранее некоторые жители Алматы рассказали, что тратят на сборы детей в школу от 130 до 250 тыс. тенге. Эта сумма включает в себя школьную форму и прочие принадлежности при покупке на рынках города.

Теперь рассмотрим стоимость канцелярских товаров на популярных онлайн-площадках с учетом скидок на 15 августа 2024 года.

Рюкзаки

Одним из главных необходимых предметов для учащихся школ является рюкзак – в нем они носят книги, тетради и остальные принадлежности.

Стоимость рюкзаков зависит от отдельно взятого магазина и такого фактора, как возраст ребенка. Например, на сайте сети магазинов ABDI рюкзаки для начальной и средней школы обойдутся от 2 200 до 25 500 тенге. Учащимся старших классов – от 9 535 до 22 425 тенге.

В онлайн-магазине Marwin нет возможности искать ранцы отдельно по возрасту (только по полу), поэтому приводится их общая стоимость: от 17 000 до 41 500 тенге.

А сайт "Детского мира" предлагает следующие цены за рюкзак:

школьники (7-12 лет) – от 1 790 до 15 150 тенге ;

; подростки (13-18 лет) – от 1 790 до 13 990 тенге.

Дневники и тетради

Простые школьные тетради на 12 листов при покупке онлайн будут стоить:

ABDI – 25 тенге за штуку;

за штуку; Marwin – 200 тенге за штуку или 1 599 тенге за набор из 20 штук (около 80 тенге за штуку);

за штуку или за набор из 20 штук (около за штуку); "Детский мир" – от 19 до 59 тенге за единицу в зависимости от вида и марки.

А школьные дневники (хоть от них и отказываются в пользу цифровых решений, но в некоторых школах они все же могут понадобиться) имеют следующие цены:

ABDI – от 890 до 1 450 тенге ;

; Marwin – от 850 до 3 850 тенге ;

; "Детский мир" – от 590 до 949 тенге, так как указано, что другие виды дневников закончились.

Школьные принадлежности. Иллюстративное фото: didecs/Getty Images

Ручки и карандаши

В онлайн-магазине ADBI не удалось найти наборы обычных шариковых ручек с синими чернилами, но при штучной покупке они обойдутся от 85 до 450 тенге за единицу. Черные графитовые карандаши с ластиком в наборе стоят от 400 до 10 900 тенге.

Набор цветных карандашей начинается от 300 тенге и достигает 19 035 тенге в зависимости от количества в наборе, бренда и так далее. А пенал, чтобы сложить все это – от 185 до 6 950 тенге.

В Marwin цены начинаются от 150 тенге за одну ручку, но также имеются в наличии наборы из трех-четырех ручек за 450-1 850 тенге. Черные графитовые карандаши обойдутся от 250 до 4 500 тенге за упаковку.

Набор цветных карандашей обойдется в 850-16 500 тенге в зависимости от предпочтений покупателя. Пенал для всего этого стоит от 950 до 24 000 тенге.

А "Детский мир" предлагает:

поштучные шариковые ручки с синими чернилами – от 19 тенге . Наборы имеются от 4 до 10 штук в каждой, их стоимость достигает от 179 до 2 350 тенге ;

. Наборы имеются от 4 до 10 штук в каждой, их стоимость достигает ; черные графитовые карандаши – от 179 до 1 090 тенге ;

; наборы цветных карандашей – на сумму от 167 до 10 390 тенге ;

; пенал – от 889 до 5 690 тенге.

Таким образом, можно отметить, что стоимость тех или иных канцелярских товаров будет существенно отличаться в зависимости от комплекта набора, бренда, материалов и прочих параметров. Из-за этого принадлежности могут стоить либо очень дешево, либо сильно дорого.

При этом наиболее высокие цены чаще всего встречаются в Marwin. Это объясняется тем, что здесь имеются товары более дорогого сегмента и с интересным дизайном. ADBI занимает средний сегмент среди трех магазинов, а "Детский мир" отличается большим выбором товаров с более доступными ценами.

Поэтому, покупая канцтовары для детей, необходимо изучать выгодные предложения и ориентироваться на свой личный бюджет.