Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в Алматы: что говорят продавцы и родители

В преддверии нового учебного года корреспондент NUR.KZ узнал стоимость школьной формы, рюкзаков и канцелярии, поговорив с продавцами и родителями.

Первым делом мы отправились в самую популярную торговую точку. Как оказалось, выбора здесь более чем предостаточно. Бутики пестрят белыми блузками, пиджаками и брюками разных моделей и фасонов.

В бутиках можно встретить большое количество родителей, выбирающих своим детям школьную форму. Заметив семью, которая выбирает костюмы для двоих детей в одном из бутиков, мы решили задать им пару вопросов.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Один костюм нам обошелся в 35 тысяч – это пиджак, брюки и белая рубашка. Один из сыновей идет в 7 класс, а другой - в 3. Костюмы для обоих нам обходятся примерно в 70 тысяч, но сейчас мы еще будем покупать спортивную форму, канцелярские принадлежности и обувь.

Будем покупать все по минимальным ценам, потому что у нас двое детей. Рассчитываем мы примерно на 130-150 тысяч в итоге, надеюсь, что уложимся в этот бюджет", - говорят родители.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одна из жительниц города поделилась, какой бюджет ей потребовался для сбора в школу дочери-первоклассницы.

"В общей сложности я потратила 150-170 тысяч тенге, на удивление я уложилась в этот бюджет. Мои друзья потратили больше, в районе 200-250 тысяч тенге. Я решила купить качественную форму, которой хватит на долгий срок.

Канцелярские товары я купила на рынке еще в начале месяца, до поднятия цен. Самой дорогой оказалась школьная форма, одежда сейчас стоит очень дорого. Я не нашла всего, что требовалось, и остальное мне пришлось докупать в интернете.

К примеру, тканевые закладки для книг. Однозначно, родители не могут найти все необходимое в одном магазине, придется ходить (по разным - прим. ред.), особенно, если хочется сэкономить", - поделилась мама первоклассницы.

Между тем, продавец одного из магазинов отметила, что на одного ребенка в среднем клиенты тратят около 100 тысяч тенге. Пиджак стоит от 16 до 20 тысяч тенге, а брюки - 12 тысяч. Трикотажные жилетки – 8 000, рубашки - 7 000, галстуки – 2 000 тенге.

Рюкзаки здесь можно приобрести по 10 000 - 15 000 тенге. По сравнению с прошлогодними ценами брюки и пиджаки подорожали на 1 000 - 2 000 тенге, отмечают продавцы.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В другом магазине - семейном гипермаркете - можно найти рубашки хорошего качества по 6 000 и 7 000 тенге, в то время как брюки-слаксы на мальчика стоят 9 300 тенге. Одна из моделей самых популярных блузок для девочек здесь стоит 10 900 тенге, она выполнена из 100% вискозы.

Кстати, в этом году стали популярными «бомберы» - это вид верхней одежды для школьников, они представлены в разных моделях, цены варьируются от 10 до 18 тысяч тенге.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, что на рынке цены немного отличаются. На одном из прилавков продаются костюмы-тройки для первоклассников. Здесь один такой костюм стоит от 15 тысяч тенге. Есть те, что стоят 21 тысячу, они выполнены из более качественной ткани, уверяет продавец.

Рубашки стоят 4 500-5 500 тенге, галстуки – 1 500. Сарафаны для девочек стоят 6 500 - 7 000 тенге. Цены на юбки и блузки разнятся от 3 000 до 6 000 тенге. А банты для девочек стоят 500 - 1 000 тенге.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Следом мы отправились на школьную ярмарку. Здесь продаются канцелярские принадлежности. Мы попытались собрать самый необходимый набор на целый учебный год по минимальным ценам.

Минимальная цена шариковой ручки составила 55 тенге, упаковка обойдется в 2 500 тенге. Набор простых карандашей – 850 тенге, цветные карандаши – 450 тенге, точилка – 59 тенге, пластилин – 500 тенге, линейка – 125 тенге, ножницы – 450 тенге, альбом для рисования – 490 тенге, дневник – 950 тенге, обложки (2 упаковки) – 415 тенге, 40 тетрадей казахстанского производства – 1 000 тенге.

Вместе с дополнительными принадлежностями общая сумма составила 11 000 тенге.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продавец отметил, что перед нашим приходом родители приобрели школьный набор для дочери 7-классницы за 20 000 тенге. По его словам, они купили для школьницы все высшего качества, не экономили. Школьная ярмарка здесь продлится до 15 сентября.