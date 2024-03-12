Какие карты для покупок в рассрочку есть в Казахстане

В Казахстане восемь банков предлагают своим клиентам карты для покупок в рассрочку, отличающиеся лимитами, сроками и размерами комиссий. На каких условиях они работают, читайте в материале NUR.KZ.

Покупка товара в рассрочку – популярный финансовый инструмент у казахстанцев. Он позволяет эффективно управлять своими накоплениями, приобретать нужные товары и при этом не тратить всю сумму сразу.

Стоит отметить, что многие казахстанцы пользуются рассрочками даже тогда, когда могут себе позволить приобрести товар сразу – таким образом у них сохраняется часть суммы на непредвиденные расходы.

Многие банки, понимая удобство и взаимную выгоду, предоставляют своим клиентам возможность оформить специальную карту, которая позволяет приобретать товары и оплачивать услуги частями и без лишних процентов.

Где можно открыть карту рассрочки

Как сообщает портал Ranking.kz, на данный момент такой продукт предоставляют восемь казахстанских банков второго уровня (БВУ). При этом четыре из них дают возможность с его помощью приобрести товары и услуги в рассрочку всюду, без ограничений. Итак, это карты рассрочки:

Ozen от Home Credit Bank – на сумму до 2 млн тенге , которые можно погашать в течение 6 месяцев;

, которые можно погашать в течение месяцев; "Карта рассрочки" от Altyn Bank – до 5 млн тенге также на 6 месяцев;

также на месяцев; Black от Forte Bank – до 3 млн тенге , срок рассрочки не уточняется;

, срок рассрочки не уточняется; SmartCard от "Евразийского банка" – до 3 млн тенге, срок рассрочки по всему миру составляет 3 месяца, а в партнёрской сети банка равен 6 месяцам.

Помимо этой четверки, есть карты рассрочки и от других банков, однако у них есть свои ограничения и условия.

Например, карта Freepay от Freedom Bank позволяет оформить покупку в рассрочку на сумму до 1,5 млн тенге и сроком до 12 месяцев. Однако, если покупать не в партнерских сетях на сумму от 50 тыс. тенге, то придется платить по 2% от суммы займа ежемесячно. Если заем меньше 50 тыс. тенге, то комиссия составит всего 1 тенге в месяц.

Также у казахстанцев есть возможность оформить карту Halyk Lght от Halyk Bank. С помощью нее можно делать беспроцентные покупки на сумму до 3 млн тенге и сроком до 4 месяцев. Вне партнерской сети придется ежемесячно платить комиссию в 1% от суммы.

Стоит отметить, что у "Евразийского банка", помимо SmartCard, также есть карточка PayDa – с помощью нее можно взять в рассрочку товар на сумму до 1 млн тенге сроком на 3 месяца. Однако вне партнерской сети придется платить комиссию по фиксированной ставке – от 2 тыс. до 5 тыс. тенге в месяц в зависимости от потраченной суммы.

Что касается карты Kaspi Red от Kaspi, то с помощью нее можно приобрести товар или услугу в рассрочку на сумму до 250 000 тенге и сроком на 3 месяца. Переплаты по ней нет, однако вне партнерской сети воспользоваться картой не получится.

Похожее ограничение есть у продукта #Картакарта от "Банка ЦентрКредит" – воспользоваться вне сети ей нельзя, однако максимальная сумма рассрочки составляет 7 млн тенге, а срок может варьироваться от 3 до 12 месяцев.

Карты-рассрочки в казахстанских банках. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, многие казахстанские банки предлагают своим клиентам карты рассрочки с очень гибкими условиями. При этом ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане падает их популярность – общее количество карт рассрочки в стране за последний год уменьшилось сразу на 16,7%, до 1,5 млн единиц.