Сколько придется потратить на поездку между Алматы и Астаной, подсчитали эксперты

С приближением весенних праздников казахстанцы могут запланировать поездки к родным или друзьям. Выбрать транспорт следует заранее, ведь стоимость может превысить 20 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

Путь из столицы в Алматы или наоборот можно преодолеть несколькими способами, которые зависят от выбора вида транспортного средства.

Эксперты inDrive решили подсчитать, сколько денег придется потратить на такую поездку к 8 марта или Наурызу в 2024 году.

Результаты получились интересными: самый выгодный по стоимости транспорт вовсе не означает наличие наилучших условий. Напомним, что билеты следует приобретать заранее для получения выгоды.

Самый дешевый способ

Согласно данным экспертов, меньше всего денег на поездку между мегаполисами можно потратить, выбрав услуги такси. И это даже оказалось выгоднее собственного автомобиля.

Так, стоимость такси по маршруту "Алматы – Астана" (или "Астана – Алматы") составит:

место в попутке – от 5 000 тенге ;

; салон целиком – от 14 000 тенге.

Также в такси нет строгих норм по весу и объему багажа. Еще можно договориться с друзьями и взять машину на нескольких человек или воспользоваться сервисами междугородних такси.

В то же время на личном легковом автомобиле придется потратить от 20 000 до 24 000 тенге на бензин. Также нужно учитывать расходы на еду и на гостиницу, если в пути захочется отдохнуть – дорога занимает от 15 часов.

Но и такси имеет свои недостатки, которые нужно учитывать:

время в пути – также превышает 15 часов;

удобство – долгое сидячее положение может вызвать дискомфорт;

риски – при непогоде возрастает угроза аварийных ситуаций и перекрытия автодорог.

А междугородние автобусы в этом сравнении уступают другому автотранспорту по множеству факторов: стоимость (10 000 тенге за место), время в пути (от 20 часов), доступность (рейсы строго по графику) и комфорт (долгое сидячее положение).

Сравнение стоимости поездки "Алматы – Астана" по видам транспорта. На основе данных: inDrive

Самый быстрый транспорт

Наиболее удобным с точки зрения продолжительности времени путешествия между Астаной и Алматы (и обратно) является самолет. Сам полет занимает 1,5-2 часа, и даже вместе с ожиданием рейса и дорогой в аэропорт этот показатель составит менее 5 часов (без учета возможных задержек).

"Но за скорость придется доплатить. Самолет — не только самый быстрый, но и самый дорогой вид транспорта.

Стоимость составит от 18 200 тенге за билет", – отмечают эксперты.

Также существенным недостатком может стать ограничение по весу перевозимого багажа и ручной клади. И еще дополнительно отмечаются риски в виде задержки или даже отмены рейса из-за погодных условий.

Самый удобный способ поездки

Наиболее комфортным транспортным средством для поездки в Астану из Алматы (или наоборот) оказался поезд. Это объясняется следующими его особенностями:

комфорт – можно выбрать лежачие или сидячие места и даже с душевыми кабинами (это повлияет на стоимость);

условия – нет слишком жестких ограничений по весу и габаритам багажа;

график – поезда следуют расписанию и могут передвигаться даже во время плохих погодных условий.

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цена также может стать преимуществом в зависимости от выбора пассажира:

сидячее место – от 7 600 тенге ;

; плацкарт – от 6 100 тенге ;

; купе – от 8 900 тенге ;

; люкс – от 21 300 тенге.

В то же время придется смириться с тем фактом, что время в пути составит от 16 до 23 часов. А ближе к праздникам билеты могут закончиться, хотя их все равно можно успеть купить.

Таким образом, для поездки между столицей и самым населенным мегаполисом Казахстана может потребоваться от 5 000 тенге или свыше 21 000 тенге в зависимости от вида транспорта. А выбор способа передвижения будет определяться приоритетами казахстанцев: соотношением времени, комфорта и стоимости поездки.

Напомним, что ранее эксперты рассказали о выгодном способе путешествовать между городами Казахстана.