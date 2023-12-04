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30 лет независимости Казахстана

Какие акции действуют до конца 2023 года в банковских магазинах в Казахстане

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Мужчина держит табличку
Скидочная акция. Иллюстративное фото: freepik.com/KamranAydinov

Обычно перед новогодними праздниками увеличивается количество различных скидок, акций и розыгрышей на маркетплейсах. Какие предложения доступны сейчас, читайте в материале NUR.KZ.

Банковские маркетплейсы – это специальные торговые площадки на основе мобильных приложений банков второго уровня.

Они предлагают различные товары и услуги с возможностью покупки за наличный расчет, в рассрочку или кредит. При этом часто в них проводятся разные виды акций. Рассмотрим наиболее актуальные и выгодные предложения.

Напомним, что другие полезные и интересные материалы о скидках, розыгрышах и так далее можно прочитать в этом разделе.

ForteMarket

Клиентам банка и пользователям мобильного приложения на данный момент доступны различные акции по нескольким видам.

Так, можно получить скидки за промокоды:

  • CYBER15 – дает скидку на 15 000 тенге до 10 декабря при покупке товаров стоимостью от 150 000 тенге (еще есть рассрочка на 12 месяцев в рамках промокода);
  • FORTE – скидка 5 000 тенге на первый заказ стоимость от 50 000 тенге;
  • CARD – 5% скидки при оплате картой Solo от ForteBank.

Также казахстанцам предлагаются подарки за покупки. Так, до 14 декабря при покупке кухонных комбайнов Thermomix можно получить в подарок кастрюлю на 14 литров.

А при покупке iPhone 15 через маркетплейс обещают пять подарков.

Halyk Market

Данный маркетплейс предлагает более длительную рассрочку до 24 месяцев по некоторым видам товаров:

  • до 14 января – при покупке товаров марки Thermomix также в подарок присуждается кастрюля на 14 литров;
  • до 31 декабря – на детские товары, для зимнего спорта, а также при покупке iPhone;
  • до 16 декабря – на сковородки и кастрюли;
  • а также есть длительная рассрочка на мебель для ванных комнат, ювелирные изделия, сундуки, очистители воздуха и абонементы в спортзалы.

Дополнительно действуют акции по рассрочке на три месяца при покупке лекарственных препаратов (до 31 декабря) и на год при приобретении лодок, лодочных моторов и квадроциклов.

Картонная коробка с надписью онлайн-шоппинг на ноутбуке
Картонная коробка на ноутбуке. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Jusan Магазин

Клиенты этого маркетплейса могут успеть приобрести товары по некоторым акциям, которые имеют ограниченный срок действия:

  • до 10 декабря – можно приобрести в рассрочку до 12 месяцев наборы конструкторов LEGO со (скидкой до 30%), автошины (в подарок шиномонтаж), а в рассрочку до 24 месяцев доступны телевизоры. Также в этот период действуют 10% бонусов за покупку меда, чая и сладостей;
  • до 25 декабря – действует розыгрыш набора LEGO;
  • до 31 декабря – рассрочка на 24 месяца при покупке кофеварок, техники для дома, смартфонов и прочих гаджетов.

Также доступна длительная рассрочка в магазинах-партнерах банка.

Kaspi Магазин

Различные акции и выгодные предложения данного маркетплейса можно увидеть только в самом приложении.

Так, на утро 4 декабря актуальной остается только одно предложение: до 5 декабря начисляется 3 000 бонусов за заказ продуктов в супермаркетах Magnum на сумму от 10 000 тенге.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, сколько кешбэка можно накопить в разных банковских мобильных приложениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2048890-kakie-aktsii-deystvuyut-do-kontsa-2023-goda-v-bankovskih-prilozheniyah-v-kazahstane/

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