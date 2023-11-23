Какие выгодные покупки будут доступны казахстанцам в "черную пятницу"

24 ноября во всем мире отмечается день скидок – "черная пятница". Она проводится и в Казахстане: участвуют маркетплейсы, магазины техники и даже торговые центры. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
"Черная пятница" – это специальный сезон распродаж, который в 2023 году выпадает на 24 ноября. Мы рассмотрели некоторые интересные предложения для казахстанцев, которые будут действовать или уже действуют в рамках этого дня.
Напомним, что ранее казахстанцев предупредили об активизации мошенников к "черной пятнице". Поэтому следует проявлять осторожность.
А информацию о других интересных акциях, бонусных программах и скидках можно узнать в специальном разделе на сайте NUR.KZ.
Магазины техники
Среди различных крупных сетей по продаже техники мы смогли найти следующие акции, связанные с "черной пятницей":
- "Белый ветер" – с 24 по 27 ноября ожидаются скидки до 40% или кешбэк 5% на бонусный счет;
- Alser – здесь распродажи начались уже с 17 числа и будут идти до 26 ноября, при этом доступны скидки до 50% и рассрочка на 15 месяцев;
- Sulpak – распродажа идет в те же дни и по идентичным предложениям, только бонусы составят 3% от суммы покупки;
- TechoDom – акция действует с 15 по 27 ноября, при этом доступны розыгрыши в мобильном приложении и скидки до 60% с рассрочкой до 15 месяцев;
- Mechta – скидки будут действовать до 26 ноября.
Если нужна одежда
Чем больше выбор, тем легче приобрести идеальный вариант одежды. Поэтому мы нашли следующие акции в крупной сети торгово-развлекательных центров (ТРЦ) MEGA:
- MEGA Alma-ata – 24-25 ноября будет работать до полуночи, а в бутиках доступны скидки до 80%;
- MEGA Park – даты те же, но скидки в отдельных торговых точках достигают 90%;
- MEGA SilkWay (Астана) – те же условия с работой до полуночи и скидками до 90%.
В других ТРЦ мы также нашли некоторые акции. Например, в Dostyk Plaza будут дисконты до 70%, но только 24 ноября. А ТРЦ Mart с 24 по 27 ноября будет работать до 23:00.
Однако не во всех торговых центрах удалось найти информацию о "черной пятнице".
Маркетплейсы
Если товары предпочтительнее покупать онлайн, то удобным решением могут стать маркетплейсы. Среди них нам удалось найти несколько интересных предложений:
- Ozon – до 30 ноября можно приобрести товары со скидкой до 90%, но только одну единицу товара;
- Jusan Магазин – 24-26 ноября за покупки (включая рассрочку на 24 месяца) дают 10% бонусов;
- HalykMarket – до 26 ноября действуют скидки до 20% и длительная рассрочка.
В других маркетплейсах не удалось найти акции, связанные со всемирным днем распродаж.
Напомним, что важно самостоятельно изучить правила и требования акций в каждом отдельно взятом случае.
Ранее мы рассказывали, что банки предлагают казахстанцам за оформление кредитов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2047060-kakie-vygodnye-pokupki-budut-dostupny-kazahstantsam-v-chernuyu-pyatnitsu/