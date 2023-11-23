Какие выгодные покупки будут доступны казахстанцам в "черную пятницу"

24 ноября во всем мире отмечается день скидок – "черная пятница". Она проводится и в Казахстане: участвуют маркетплейсы, магазины техники и даже торговые центры. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

"Черная пятница" – это специальный сезон распродаж, который в 2023 году выпадает на 24 ноября. Мы рассмотрели некоторые интересные предложения для казахстанцев, которые будут действовать или уже действуют в рамках этого дня.

Напомним, что ранее казахстанцев предупредили об активизации мошенников к "черной пятнице". Поэтому следует проявлять осторожность.

А информацию о других интересных акциях, бонусных программах и скидках можно узнать в специальном разделе на сайте NUR.KZ.

Магазины техники

Среди различных крупных сетей по продаже техники мы смогли найти следующие акции, связанные с "черной пятницей":

"Белый ветер" – с 24 по 27 ноября ожидаются скидки до 40% или кешбэк 5% на бонусный счет;

Alser – здесь распродажи начались уже с 17 числа и будут идти до 26 ноября, при этом доступны скидки до 50% и рассрочка на 15 месяцев;

Sulpak – распродажа идет в те же дни и по идентичным предложениям, только бонусы составят 3% от суммы покупки;

TechoDom – акция действует с 15 по 27 ноября, при этом доступны розыгрыши в мобильном приложении и скидки до 60% с рассрочкой до 15 месяцев;

Mechta – скидки будут действовать до 26 ноября.

Подарок. Иллюстративное фото: drobotdean/freepik.com

Если нужна одежда

Чем больше выбор, тем легче приобрести идеальный вариант одежды. Поэтому мы нашли следующие акции в крупной сети торгово-развлекательных центров (ТРЦ) MEGA:

MEGA Alma-ata – 24-25 ноября будет работать до полуночи, а в бутиках доступны скидки до 80%;

MEGA Park – даты те же, но скидки в отдельных торговых точках достигают 90%;

MEGA SilkWay (Астана) – те же условия с работой до полуночи и скидками до 90%.

В других ТРЦ мы также нашли некоторые акции. Например, в Dostyk Plaza будут дисконты до 70%, но только 24 ноября. А ТРЦ Mart с 24 по 27 ноября будет работать до 23:00.

Однако не во всех торговых центрах удалось найти информацию о "черной пятнице".

Маркетплейсы

Если товары предпочтительнее покупать онлайн, то удобным решением могут стать маркетплейсы. Среди них нам удалось найти несколько интересных предложений:

Ozon – до 30 ноября можно приобрести товары со скидкой до 90%, но только одну единицу товара;

Jusan Магазин – 24-26 ноября за покупки (включая рассрочку на 24 месяца) дают 10% бонусов;

HalykMarket – до 26 ноября действуют скидки до 20% и длительная рассрочка.

В других маркетплейсах не удалось найти акции, связанные со всемирным днем распродаж.

Напомним, что важно самостоятельно изучить правила и требования акций в каждом отдельно взятом случае.

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