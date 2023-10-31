Какие скидки на продукты и товары предлагают супермаркеты в Казахстане

Покупка продуктов может стать выгоднее, если правильно пользоваться скидочными акциями супермаркетов. При этом некоторые из них могут предложить выгоду до 50%. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Продукты питания являются одним из основных обязательных пунктов расходов для казахстанцев.

Как отмечалось ранее, затраты на еду в стране выросли, но объемы покупок снизились. И чтобы сэкономить деньги на этих расходах, важно уметь пользоваться различными скидками.

Рассмотрим, что предлагают казахстанцам крупные сети супермаркетов, работающие как в разных городах Казахстана, так и только в Алматы.

Toimart

Согласно разделу "Скидки" на официальной странице компании, на текущий момент для покупателей действуют следующие предложения:

"Неудержимые скидки" – 9 видов продуктов (колбаса, чай, молоко, шоколадные плитки, чечевица и так далее) можно купить с дисконтом до 57%, а срок действия акции до 5 ноября текущего года;

каталог скидок – до 8 ноября можно приобрести различные виды товаров со скидкой до 50%.

Также 31 октября действует последний день 30-процентных скидок на всю кулинарию в сети супермаркетов.

Fix Price

В данной сети супермаркетов казахстанцам, обладающим специальной картой покупателя, доступны следующие предложения при покупке товаров онлайн:

"Спец цена" – до 31 декабря 2023 года действуют специальные низкие цены на определенные товары при предъявлении карты супермаркета (товары выделены в отдельную категорию);

"Больше покупок – больше баллов" – также до конца года покупателям начисляется вдвое больше баллов за каждую четвертую покупку в течение календарного месяца.

При этом отмечается, что в этой сети супермаркетов начисляются следующие виды бонусов: 1% на все покупки и 10% за покупки стоимостью более 3 500 тенге на товары из трех любимых категорий.

Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

Magnum

Покупателям в данной сети супермаркетов предлагается сразу несколько действующих акций с низкими ценами:

"Осенняя выгода" – скидки до 50% в рамках акции до 1 ноября, но список доступных товаров может отличаться в зависимости от магазина;

"Вкусное комбо" – 31 октября будет последним днем, когда можно выгодно приобрести куриный сэндвич с напитком Piala Ice Tea за 729 тенге ;

; скидки на подгузники – можно сэкономить до 50%, покупая подгузники марки Tompi до 8 ноября текущего года.

Small

Покупателям в этой сети супермаркетов доступно предложение с 20-процентной скидкой на продукцию кулинарии: салаты и горячие блюда. Сниженные цены действуют каждый день после 20:00 вечера.

А все доступные скидки на продукты и товары можно увидеть в соответствующем каталоге на сайте компании. Текущие цены и условия действуют до 11 ноября 2023 года.

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Airba Fresh

Данный онлайн-супермаркет позволяет заказать продукты на дом через мобильное приложение. Для его пользователей предлагаются следующие скидочные акции:

бытовая химия – 31 октября последний день, когда доступна возможность купить товары для дома с выгодой до 40%;

"Для самых маленьких" – скидки до 40% предоставляются на некоторые товары для детей, но установить дату их окончания не удалось;

"Попробуйте как гарнир" – можно сэкономить до 25% при покупке консервированных кукурузы и горошка.

При этом для новых пользователей есть возможность получить до 2 000 тенге бонусов при заказе на сумму более 10 000 тенге.

Arbuz

Данный онлайн-супермаркет также дарит 1 000 тенге на первую покупку новым пользователям своего мобильного приложения и скидку в 3 000 тенге при заказе от 8 000 тенге по промокоду, указанному в приложении.

Отдельных скидочных акций не отмечается, но при этом казахстанцам предлагаются различные дисконты на определенные продукты. Также действует акция на 10% кешбэка для более 1 000 видов товаров. Их можно увидеть в приложении онлайн-супермаркета.

Условия акций могут меняться, поэтому следует уточнить их при обращении в указанные супермаркеты или при оформлении онлайн-заказа.

Какие еще акции и скидки вам интересны? Напишите об этом в комментариях, а мы найдем лучшие предложения на рынке и поделимся с вами.