Какие скидки на продукты и товары предлагают супермаркеты в Казахстане

Покупка продуктов может стать выгоднее, если правильно пользоваться скидочными акциями супермаркетов. При этом некоторые из них могут предложить выгоду до 50%. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Продукты питания являются одним из основных обязательных пунктов расходов для казахстанцев.
Как отмечалось ранее, затраты на еду в стране выросли, но объемы покупок снизились. И чтобы сэкономить деньги на этих расходах, важно уметь пользоваться различными скидками.
Рассмотрим, что предлагают казахстанцам крупные сети супермаркетов, работающие как в разных городах Казахстана, так и только в Алматы.
Toimart
Согласно разделу "Скидки" на официальной странице компании, на текущий момент для покупателей действуют следующие предложения:
- "Неудержимые скидки" – 9 видов продуктов (колбаса, чай, молоко, шоколадные плитки, чечевица и так далее) можно купить с дисконтом до 57%, а срок действия акции до 5 ноября текущего года;
- каталог скидок – до 8 ноября можно приобрести различные виды товаров со скидкой до 50%.
Также 31 октября действует последний день 30-процентных скидок на всю кулинарию в сети супермаркетов.
Fix Price
В данной сети супермаркетов казахстанцам, обладающим специальной картой покупателя, доступны следующие предложения при покупке товаров онлайн:
- "Спец цена" – до 31 декабря 2023 года действуют специальные низкие цены на определенные товары при предъявлении карты супермаркета (товары выделены в отдельную категорию);
- "Больше покупок – больше баллов" – также до конца года покупателям начисляется вдвое больше баллов за каждую четвертую покупку в течение календарного месяца.
При этом отмечается, что в этой сети супермаркетов начисляются следующие виды бонусов: 1% на все покупки и 10% за покупки стоимостью более 3 500 тенге на товары из трех любимых категорий.
Magnum
Покупателям в данной сети супермаркетов предлагается сразу несколько действующих акций с низкими ценами:
- "Осенняя выгода" – скидки до 50% в рамках акции до 1 ноября, но список доступных товаров может отличаться в зависимости от магазина;
- "Вкусное комбо" – 31 октября будет последним днем, когда можно выгодно приобрести куриный сэндвич с напитком Piala Ice Tea за 729 тенге;
- скидки на подгузники – можно сэкономить до 50%, покупая подгузники марки Tompi до 8 ноября текущего года.
Small
Покупателям в этой сети супермаркетов доступно предложение с 20-процентной скидкой на продукцию кулинарии: салаты и горячие блюда. Сниженные цены действуют каждый день после 20:00 вечера.
А все доступные скидки на продукты и товары можно увидеть в соответствующем каталоге на сайте компании. Текущие цены и условия действуют до 11 ноября 2023 года.
Airba Fresh
Данный онлайн-супермаркет позволяет заказать продукты на дом через мобильное приложение. Для его пользователей предлагаются следующие скидочные акции:
- бытовая химия – 31 октября последний день, когда доступна возможность купить товары для дома с выгодой до 40%;
- "Для самых маленьких" – скидки до 40% предоставляются на некоторые товары для детей, но установить дату их окончания не удалось;
- "Попробуйте как гарнир" – можно сэкономить до 25% при покупке консервированных кукурузы и горошка.
При этом для новых пользователей есть возможность получить до 2 000 тенге бонусов при заказе на сумму более 10 000 тенге.
Arbuz
Данный онлайн-супермаркет также дарит 1 000 тенге на первую покупку новым пользователям своего мобильного приложения и скидку в 3 000 тенге при заказе от 8 000 тенге по промокоду, указанному в приложении.
Отдельных скидочных акций не отмечается, но при этом казахстанцам предлагаются различные дисконты на определенные продукты. Также действует акция на 10% кешбэка для более 1 000 видов товаров. Их можно увидеть в приложении онлайн-супермаркета.
Условия акций могут меняться, поэтому следует уточнить их при обращении в указанные супермаркеты или при оформлении онлайн-заказа.
Какие еще акции и скидки вам интересны? Напишите об этом в комментариях, а мы найдем лучшие предложения на рынке и поделимся с вами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2043174-kakie-skidki-na-produkty-i-tovary-predlagayut-supermarkety-v-kazahstane/