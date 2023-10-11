Как меняются цены на лекарства в зависимости от района Алматы

Цены на одни и те же лекарства могут отличаться в разных районах Алматы. При этом в некоторых из них разница превышает 50% от стоимости. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Стоимость лекарственных средств является одним из важных факторов для населения. И если они будут менее доступными, то казахстанцам будет сложнее получить лечение.

Ранее сообщалось, что медицинские препараты продолжают дорожать в Казахстане. Также недовольство высказал депутат – его возмутили цены на лекарства в аптеках Астаны.

Поэтому мы решили сравнить цены на одни и те же лекарства, актуальные в сезон простуды:

жаропонижающее – порошок "Терафлю" для приготовления напитка со вкусом лимона;

таблетки для горла – лекарство в виде леденцов "Стрепсилс Экспресс";

противовирусное средство – капсулы "Ингавирин", 60 мг;

витамин С – одноименные шипучие таблетки на 1 000 мг.

Цены в разных районах Алматы сравнивались с помощью онлайн-платформы i-teka.kz. При этом данных по Турксибскому, Медеускому и Наурызбайскому районам найти не удалось.

Отметим, что данный список препаратов не является показанием к лечению – при появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Самолечение может нести риски для вашего здоровья.

Жаропонижающее

Как указывает портал, жаропонижающее средство в Алматы чаще всего продается по 2 430 тенге.

При этом поиск по районам показал, что наименьшая цена установлена в Алмалинском районе – 1 970 тенге. Но здесь же его продают дороже всего – 2 750 тенге, что на 49,7%, или 780 тенге, больше минимального показателя.

Стоимость лекарств в районах Алматы. На основе данных: I-teka.kz

Лекарство при боли в горле

Чтобы облегчить состояние при инфекционных заболеваниях горла, часто применяются лекарства в виде леденцов.

Выбранное для сравнения лекарство чаще всего продается по 1 725 тенге в Алматы. При этом среди районов поиск выдал следующие результаты:

минимальная цена – 1 680 тенге за упаковку предлагают в Жетысуском районе;

за упаковку предлагают в Жетысуском районе; максимальная цена – 2 250 тенге составил самый большой ценник, обозначенный в аптеке Алмалинского района.

Разница в ценах составила 33,9% (570 тенге).

Противовирусный препарат

Лекарства для защиты от вирусов гриппа являются одним из распространенных лекарств. При этом их эффективность все еще вызывает споры.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чаще всего в мегаполисе выбранный противовирусный препарат продается по 3 280 тенге.

При этом, согласно данным портала для поиска лекарств, в Ауэзовском районе были отмечены сразу наименьшая и наибольшая цены: 2 790 тенге и 3 400 тенге.

Витамин С

Таблетки с витамином С для укрепления иммунитета также популярны в сезон простуды. Согласно данным портала, в среднем они обходятся алматинцам в 2 055 тенге.

Дороже всего лекарство продается в Бостандыкском районе – 2 950 тенге за упаковку. А наиболее доступным оно оказалось в Алатауском районе – 1 950 тенге. Разница в цене составляет 51,2% или 1 000 тенге.

Другими словами, стоимость лекарств может иметь серьезные различия в зависимости от района покупки – местами свыше 50%. Это может быть вязано с различными факторами, включая стоимость у поставщиков, цену на аренду помещения для аптеки, высокий спрос и так далее.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по установлению предельных цен для некоторых лекарств в Казахстане.