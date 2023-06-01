Сколько стоят мобильные VIP-номера в Казахстане

Смартфон и купюры тенге. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

Спрос порождает предложение. Поэтому, осознавая интерес абонентов, операторы могут продавать красивые мобильные номера за сотни тысяч тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Интерес к красивым комбинациям цифр или букв и прочих символов проявляется во многих странах.

Например, в Казахстане это отражается на дорогостоящих номерах авто, которые теперь можно будет приобрести онлайн. Также не менее интересным способом выделиться в обществе являются номера для смартфонов – за них казахстанцы готовы заплатить крупные суммы денег.

Рассмотрим их стоимость у казахстанских операторов. Данные взяты с официальных сайтов компаний.

Activ и Kcell

У данных операторов градация телефонных номеров по уровням ценности и стоимости совпадает, как и сами комбинации.

При этом категорий оценки у них пять:

"Простой" – комбинации в разброс, а стоимость составляет 500 тенге ;

; "Бронза" – в этой категории имеются повторяющиеся или идущие по порядку цифры (например, 3660), а цена отмечена как 20 500 тенге ;

; "Серебро" – встречаются комбинации с двумя одинаковыми парами (9922), за что придется заплатить 50 500 тенге ;

; "Золото" – за 100 500 тенге можно приобрести номер с четырьмя (99 1 99) и более одинаковыми цифрами;

можно приобрести номер с четырьмя (99 1 99) и более одинаковыми цифрами; "Платина" – за самые дорогие абонентские номера по типу "01 110 01" придется заплатить 300 500 тенге.

Подобное разделение в зависимости от повторяющихся и чередующихся цифр применяется и у других мобильных операторов.

Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Beeline

У данного оператора VIP-номера можно увидеть только в мобильном приложении. Всего категорий шесть, и вот какие цены там указаны:

"Простой" – обычный набор цифр абоненты могут приобрести бесплатно;

"Красивый" – за номер с отличительной комбинацией потребуется заплатить 4 400 тенге ;

; "VIP" – в этой категории абонентский номер обойдется в 14 400 тенге ;

; "Серебро" – более дорогой класс комбинаций стоит 74 400 тенге ;

; "Золото" – цена составляет 149 400 тенге ;

; "Платина" – за самый "красивый" набор цифр абоненты данного оператора заплатят 299 400 тенге.

Tele2

На сайте этого мобильного оператора указано целых девять различных категорий абонентских номеров. При этом обозначены следующие цены:

"Простой" – выдается бесплатно;

"Крутой и Крутой+" – за них просят 3 490 тенге и 4 490 тенге соответственно;

и соответственно; "Бронза и Бронза+" – более интересные комбинации предлагаются за 6 490 тенге и 11 990 тенге ;

и ; "Серебро" – категория предполагает стоимость номера в размере 34 990 тенге ;

; "Золото" – за "золотые" номера придется заплатить 49 990 тенге ;

; "VIP" – комбинации для особо важных персон оцениваются в 74 990 тенге ;

; "Элитный" – самые дорогие абонентские номера данного оператора обойдутся казахстанцам в 149 990 тенге.

Напомним, что при продаже авто казахстанцы могут оставить себе красивые автомобильные номера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2022863-skolko-stoyat-mobilnye-vip-nomera-v-kazahstane/