Казахстанские компании стали больше тратить на рекламу и исследование общественного мнения

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане растет спрос на маркетинговые и аналитические исследования. Компании вкладывают свои деньги в изучение рынка и общественного мнения, однако прибыль самих рекламных агентств сильно упала. О том, что сейчас происходит в сфере рекламы, читайте в материале NUR.KZ.

Текущая экономическая ситуация в мире не отличается стабильностью. Курс валют показывает сильную волатильность: доллар то внезапно растет в цене, то на следующий день начинает падать. А тенге и рубль по-разному реагируют на одни и те же экономические события.

Свою роль в экономическом хаосе играет и геополитическая напряженность, сопровождающаяся санкционным противостоянием России и Запада. Эта ситуация не прощает ошибок и просчетов, а потому компании стали активнее вкладывать деньги в изучение конъюнктуры рынка и общественного мнения.

Так, по данным аналитиков EnergyProm, в Казахстане за год сильно вырос спрос на маркетинговые и аналитические исследования: под прицел попадает общественное мнение, рыночная и деловая активность населения, а также соотношение спроса и предложения. Объем услуг в данной сфере вырос в 2,2 раза, до 6,7 млрд тенге.

Также сразу в 2,6 раза вырос и объем услуг в сфере размещения рекламы в СМИ – в денежном выражении сумма достигла 2,8 млрд тенге.

Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе наибольший объем услуг в сфере рекламной деятельности и исследований конъюнктуры рынка приходится на Алматы – 45,1 млрд тенге. Следом за ним идет Нур-Султан – 6,9 млрд тенге.

Также значительные объемы данных услуг предоставлялись в Карагандинской (875,1 млн тенге) и в Павлодарской (794,4 млн тенге) областях.

Самые слабые показатели зафиксированы в Туркестанской области – всего 38,1 млн тенге. Низкие доходы от рекламной деятельности также оказались в Кызылординской (115,3 млн тенге) и Мангистауской (162,1 млн тенге) областях.

Инфографика: energyprom.kz

Доходы рекламных агентств падают

Интересно, что, несмотря на значительный рост объема услуг по размещению рекламы и по организации исследований, сама деятельность рекламных агентств показывает снижение доходности.

Спад объема услуг в секторе обусловлен резким сокращением показателей: сразу минус 28,6% за год, что в стоимостном выражении составляет всего 48,5 млрд тенге.

Так, весь объем услуг за первый квартал 2022 года в денежном плане составил 58 млрд тенге, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (72,1 млрд тенге).

Реальный спад составил 25%, что, по мнению экспертов, является одним из самых серьезных сокращений в секторе услуг.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976157-kazahstanskie-kompanii-stali-bolshe-tratit-na-reklamu-i-issledovanie-obschestvennogo-mneniya/