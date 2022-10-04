В какой аптеке дешевле купить противовирусные лекарства в Казахстане

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova / Getty Images

Сезон простуд в Казахстане набирает обороты, поэтому пришло время ознакомиться с ценами на противовирусные препараты. С этой целью журналисты NUR.KZ изучили ассортимент аптечных сетей, имеющих торговые точки в разных городах страны.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Если вы почувствовали сильное недомогание, у вас поднялась температура и есть другие симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то нужно немедленно обратиться в поликлинику и сдать все анализы. Врач поставит диагноз и выпишет рецепт.

Мы, в свою очередь, не призываем к самолечению, а сравниваем цены на популярные противовирусные препараты, которые могут выписать заболевшим казахстанцам.

С их стоимостью мы знакомились в интернет-аптеке kz.apteka.com, а также в онлайн-каталогах аптечных сетей, торговые точки которых можно найти в разных городах Казахстана: Europharma, Pharmacom, “Биосфера” и “Садыхан”.

При этом во всех взятых для рейтинга аптеках можно заказать лекарства с доставкой на дом.

Мы сравнивали цены на противовирусные препараты, которые были в наличии у каждого участника. В качестве местоположения заказчика был указан город Алматы.

“Эргоферон”, 20 таблеток

Данное противовирусное средство дешевле всего оказалось в сети “Садыхан” (2 500 тенге), а на втором месте расположилась интернет-аптека kz.apteka.com (2 613 тенге). Третье заняла компания “Биосфера” (2 960 тенге), четвертое - Pharmacom (3 020 тенге), а пятое - Europharma (3 155 тенге).

“Анаферон детский”, 20 таблеток

На первом месте по стоимости этого препарата расположилась интернет-аптека kz.apteka.com (1 836 тенге), на втором - “Биосфера” (1 872 тенге), на третьем - “Садыхан” (1 955 тенге), на четвертом - Pharmacom (2 120 тенге), а на пятом - Europharma (2 295 тенге).

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

“Ингавирин 90 мг”, 7 капсул

Этот противовирусный препарат снова меньше всего стоил в kz.apteka.com (4 674 тенге), второе место заняла сеть “Садыхан” (4 700 тенге), третье - “Биосфера” (5 150 тенге), четвертое - Pharmacom (5 650 тенге), пятое - Europharma (5 712 тенге).

“Арпефлю 100 мг”, 30 таблеток

Самая низкая стоимость этого лекарства была зафиксирована в интернет-аптеке kz.apteka.com (3 025 тенге), далее идет “Садыхан” (3 325 тенге) и “Биосфера” (3 520 тенге), а четвертое место с одинаковой ценой между собой поделили Europharma и Pharmacom (3 560 тенге).

“Кагоцел”, 10 таблеток

Первое место по стоимости этого препарата снова занимает kz.apteka.com (1 980 тенге), на второе поднялась сеть Europharma (2 059 тенге), подвинув “Садыхан” на третье (2 090 тенге), на четвертом и пятом местах расположились “Биосфера” (2 180 тенге) и Pharmacom (2 290 тенге).

“Лавомакс”, 10 таблеток

Данное противовирусное средство дешевле всего оказалось в интернет-аптеке kz.apteka.com (5 180 тенге), с большим отрывом следом идет “Садыхан” (5 865 тенге) и “Биосфера” (5 990 тенге), а последние два места по его стоимости заняли Pharmacom (6 240 тенге) и Europharma (6 415 тенге).

“Гроприносин”, 50 таблеток

Самая низкая стоимость этого лекарства снова была зафиксирована в интернет-аптеке kz.apteka.com (4 572 тенге), на втором и третьем местах расположились “Биосфера” (4 734 тенге) и “Садыхан” (4 740 тенге), а на четвертом и пятом - Europharma (5 475 тенге) и Pharmacom (5 500 тенге).

Как можно было заметить, абсолютных лидеров и аутсайдеров в данном рейтинге не оказалось. Поэтому мы распределили места от аптеки, в которой выбранные лекарства чаще всего были дешевле, до участника, у которого чаще были представлены более высокие цены.

Данные были собраны 3 октября 2022 года.

Стоимость противовирусных препаратов в тенге. Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что на выбор аптеки также может повлиять ассортимент препаратов, наличие нужных лекарств, удобство онлайн-каталога, скорость доставки, расположение торговой точки и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1990899-v-kakoy-apteke-deshevle-kupit-protivovirusnye-lekarstva-v-kazahstane/