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Витаминосодержащие препараты в Казахстане сильно зависят от импорта. Поэтому вместе с ростом курса доллара может расти и их стоимость. Сколько стоят витамины в казахстанских аптеках, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Казахстанцы массово жалуются на подорожание витаминов. Потребители утверждают, что стоимость некоторых препаратов выросла более чем в два раза за последние полгода. Фармацевты при этом отмечают, что после скачка курса доллара в феврале цены на импортные лекарства и витамины увеличились в среднем на 30%.

Мы, в свою очередь, ознакомились с актуальными ценами на витамины в разных аптеках Казахстана и узнали, где аналогичные витаминосодержащие препараты стоят дешевле.

Данные о стоимости витаминов для алматинцев были собраны 29 июля 2022 года на официальных сайтах следующих интернет-аптек:

"Биосфера";

"Добрая";

"Рауза-Аде";

"Садыхан";

Europharma;

Pharmacom.

Сколько стоят витамины в Казахстане

В первой подборке мы собрали витамины со средней стоимостью около двух тысяч тенге.

Комплекс витаминов Vitrum Plus в упаковке вместимостью 30 таблеток дешевле всего стоит в интернет-аптеке "Рауза-Аде" (1 816 тенге), а дороже – в Europharma (3 300 тенге). К слову, два года назад данные витамины здесь стоили 2 449 тенге. То есть за прошедшее время они подорожали на 35%.

Размах цен на поливитамины для детей старше семи лет "Пиковит Форте" не такой большой. Самая низкая цена на 30 пастилок была зафиксирована в аптеке "Добрая" (2 080 тенге), а самая высокая – в Pharmacom (2 380 тенге).

По разнице стоимости комплекса витаминов группы В "Неуробекс Нео" первое и последнее места снова занимают "Рауза-Аде", где 30 капсул стоят 1 680 тенге, и Europharma – 2 133 тенге.

На таких же местах данные аптеки расположились по средней стоимости витаминов в данной ценовой категории. Остальные – между ними.

Инфографика: NUR.KZ

Довольно большая разница в цене может быть у препаратов подороже. Вторым этапом мы рассмотрели витамины средней стоимостью около четырех с половиной тысячи тенге. Во всех упаковках также по 30 таблеток или капсул.

К примеру, самая низкая цена витаминно-минерального комплекса Doppelherz "От А до Цинка" среди участников рейтинга представлена в интернет-аптеке "Биосфера" (4 019 тенге), а самая высокая – в Europharma (6 179 тенге).

Витаминосодержащий препарат "Супрадин Коэнзим Q10" дешевле и дороже всего стоит в этих же аптеках: 4 076 тенге – в "Биосфере" и 5 076 тенге – в Europharma.

Не стал исключением и комплекс "Линдафер плюс". Самая низкая цена на него была зафиксирована в "Биосфере" (3 981 тенге), а самая высокая – в Europharma (5 002 тенге).

Таким образом, данные интернет-аптеки по средней стоимости витаминов в данной ценовой категории с большим отрывом заняли первое и последнее места соответственно. Остальные участники рейтинга расположились между ними.

Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что в физических отделениях данных аптек цены могут отличаться, причем даже в одной сети. Выбор интернет-аптеки также может зависеть от условий доставки, наличия препаратов и так далее.

Между тем напомним, что некоторые лекарства сильно подорожали уже в апреле этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1980935-skolko-stoyat-vitaminy-v-kazahstanskih-aptekah/