Новая преступная схема с самозапретом на кредиты грозит казахстанцам

Полиция начала фиксировать мошеннические схемы, в которых преступники заставляют своих жертв снимать самозапрет на кредиты. В ловушку могут попасть и казахстанцы. Подробности читайте на NUR.KZ.

Мошенники постоянно придумывают новые преступные схемы для обмана добропорядочных граждан. Так, например, недавно стало известно о том, что аферисты адаптировались к защитному механизму "Стоп кредит".

Сейчас новая схема распространяется в России. Как сообщает ТАСС, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредит.

В Казахстане также существует механизм отказа от займов, который называется "Стоп кредит", поэтому жертвами мошенников могут стать и наши граждане.

Преступники могут называть самые разные причины, из-за которых якобы нужно снять самозапрет. Они могут сообщать о необходимости исправить "ошибки" в кредитной истории, "подозрительных транзакциях в банке" или даже обещать "социальные выплаты" своим жертвам, но только если те снимут добровольный запрет на выдачу кредитов.

Чтобы не попасть в ловушку преступников, казахстанцы должны помнить, что ни госструктуры, ни банки, ни кто либо еще не имеет права заставлять отключить услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов".

Если поступил звонок, в котором якобы менеджер банка, налоговик или полицейский сообщает о необходимости отключить услугу "Стоп кредит", следует немедленно прекращать разговор.

Напомним, главная задача добровольного запрета на кредиты заключается в защите граждан от мошенников. С включенной услугой никто не сможет оформить заем на человека, пока он лично не отключит ее.

Если же произойдет ошибка и банк все таки выдаст заем при включенном "Стоп кредите", то по закону он обязан будет его полностью списать.

Также ранее мы рассказывали о том, как мошенники крадут деньги у казахстанцев с помощью обратного звонка.

