Новая преступная схема с самозапретом на кредиты грозит казахстанцам

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Новая преступная схема с самозапретом на кредиты грозит казахстанцам

      Опубликовано:

      Мужчина смотрит в телефон
      Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Igor Stevanovic / 500px / Getty Images

      Полиция начала фиксировать мошеннические схемы, в которых преступники заставляют своих жертв снимать самозапрет на кредиты. В ловушку могут попасть и казахстанцы. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Мошенники постоянно придумывают новые преступные схемы для обмана добропорядочных граждан. Так, например, недавно стало известно о том, что аферисты адаптировались к защитному механизму "Стоп кредит".

      Сейчас новая схема распространяется в России. Как сообщает ТАСС, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредит.

      В Казахстане также существует механизм отказа от займов, который называется "Стоп кредит", поэтому жертвами мошенников могут стать и наши граждане.

      Преступники могут называть самые разные причины, из-за которых якобы нужно снять самозапрет. Они могут сообщать о необходимости исправить "ошибки" в кредитной истории, "подозрительных транзакциях в банке" или даже обещать "социальные выплаты" своим жертвам, но только если те снимут добровольный запрет на выдачу кредитов.

      Чтобы не попасть в ловушку преступников, казахстанцы должны помнить, что ни госструктуры, ни банки, ни кто либо еще не имеет права заставлять отключить услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов".

      Если поступил звонок, в котором якобы менеджер банка, налоговик или полицейский сообщает о необходимости отключить услугу "Стоп кредит", следует немедленно прекращать разговор.

      Напомним, главная задача добровольного запрета на кредиты заключается в защите граждан от мошенников. С включенной услугой никто не сможет оформить заем на человека, пока он лично не отключит ее.

      Если же произойдет ошибка и банк все таки выдаст заем при включенном "Стоп кредите", то по закону он обязан будет его полностью списать.

      Также ранее мы рассказывали о том, как мошенники крадут деньги у казахстанцев с помощью обратного звонка.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.