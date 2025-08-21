"При расчете наличными цена ниже, чем с картой": в Минторговли обратились к казахстанцам

В Комитете по защите прав потребителей Минторговли заявили, что предприниматели обязаны продавать товары по одной цене, независимо от способа оплаты, передает NUR.KZ.

Как указано на сайте Минторговли, часто при покупке товаров потребители сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара зависит от способа оплаты: при расчете наличными цена ниже, чем при использовании банковской карты.

"Это вызывает вопросы о законности подобных действий со стороны продавцов. Согласно закону "О платежах и платежных системах", продавцы, будь то индивидуальные предприниматели или юридические лица, обязаны продавать товары по одной цене, независимо от способа оплаты. Это означает, что цена при оплате картой не может быть выше, чем при оплате наличными.

Продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ярлыке, размещенном во внутренних или внешних витринах торгового объекта. Установление более высокой цены при оплате картой является нарушением прав потребителей. Это касается как товаров, так и услуг", - сообщили в комитете.

Что делать покупателям?

Если потребитель сталкивается с ситуацией, когда цена товара зависит от способа оплаты, он вправе обратиться к продавцу с претензией об устранении нарушения и возмещении причинённого ущерба.

"Если в течение десяти календарных дней продавец не ответит на претензию или откажется устранить нарушение, потребитель вправе обратиться в уполномоченные государственные органы. При этом необходимо сохранить в качестве доказательства фото, видео, аудиозаписи и чеки, которые могут быть использованы при рассмотрении обращения", - объяснили в Комитете.

