Законно ли требовать депозит при сдаче квартиры в Казахстане

Многие арендодатели при сдаче квартиры требуют внести депозит. Это не обязательный по закону платеж, но у него есть правила, которые должны соблюдать обе стороны сделки. Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие владельцы квартир в Казахстане при их сдаче в аренду требуют депозит. Зачастую его размер равен одной месячной арендной плате за жилье.

Как объясняет портал "Крыша", депозит по своей сути является страховым взносом на случай, если квартиранты внезапно съедут, не заплатив, или испортят имущество. В общем, это гарантия для хозяина квартиры.

Важно понимать, что закон не считает это требование обязательным – будет депозит или нет, решают обе стороны сделки по взаимной договоренности.

Впрочем, обычно владельцы жилья настаивают на депозите, поэтому "право отказаться" может не сработать – квартиру сдадут более сговорчивому арендатору.

Раз избежать депозита почти невозможно, важно правильно его оформить.

Как оформить депозит

Чтобы депозит работал по правилам, нужно правильно его оформить в договоре аренды. Для этого нужно прописать следующие пункты:

сумма депозита (цифрами и прописью);

случаи, когда депозит может быть удержан (например, порча мебели или техники, задолженность по коммуналке);

условия возврата (если долгов и порчи нет, арендодатель должен вернуть депозит полностью);

возможность зачета депозита в счет оплаты последнего месяца;

порядок действий при досрочном расторжении договора – обычно если арендатор съезжает раньше, то депозит остается у владельца жилья.

Также следует составить акт приема-передачи с описанием мебели, техники и их состояния, указав марку, количество и все имеющиеся дефекты.

Передачу денег можно оформить переводом с пометкой "депозит за квартиру" или распиской, а в идеале – с получением чека, если владелец жилья является индивидуальным предпринимателем.

Как возвращается депозит

Важно помнить, что депозит – это гарантийный взнос, а не часть основного платежа. По окончании аренды он возвращается, если нет долгов, порчи имущества или других нарушений условий договора.

Депозит могут удержать, если:

арендатор съехал досрочно (если договором не предусмотрено иное);

есть задолженность по коммунальным услугам или аренде;

выявлена порча или пропажа имущества (при этом арендодатель должен это доказать).

Если депозит удержали незаконно:

можно прожить в квартире на сумму депозита – если он равен месячной аренде, то ровно месяц; направить досудебную претензию с указанием срока возврата, а при отказе или игнорировании – обратиться в суд.

Таким образом, депозит при аренде – это не обязательный по закону платеж, но распространенная практика. В первую очередь он защищает интересы владельца, но при четком составлении поможет защититься и арендатору.

