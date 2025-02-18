Государство "отнимает" участок: кто оценивает его стоимость для выплаты компенсации в Казахстане

При отчуждении земельного участка полагается равноценное возмещение в виде другого участка, жилья или денежной выплаты. При этом оценщика можно выбрать и самому. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ При отчуждении земельного участка для государственных нужд в Казахстане собственнику полагается равноценное возмещение, которое может быть в виде другого участка, жилья или денежной выплаты.

Стоимость изымаемого имущества определяется независимым оценщиком, при этом собственник имеет право привлечь своего оценщика и предоставить его отчет в суд.

Согласно закону "О государственном имуществе", выплата возмещения производится единовременно не позднее месяца после подписания договора об отчуждении или вступления в силу судебного решения.

Земельные участки казахстанцев могут быть изъяты в пользу государства по различным: например, в случае необходимости постройки новой дороги или "развязки", расширения уже существующих трасс и так далее.

При этом казахстанцам должна быть выплачена компенсация или выдано аналогичное жилье.

О том, как проводится оценка участка и что входит в итоговую стоимость, редакции NUR.KZ рассказали в отделе изъятия и резервирования земель Управления земельных отношений города Алматы.

Кто выбирает оценщика

Согласно ответу ведомства, стоимость земельного участка и расположенной на ней недвижимости при отчуждении для государственных нужд определяется независимым оценщиком на дату проведения оценки в размере их рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на земельный участок.

Это указано в статье 67 закона РК "О государственном имуществе".

В то же время отмечается, что собственник недвижимого имущества имеет право привлечь независимого оценщика и предоставить его отчет в суд для рассмотрения. При этом собственник несет ответственность за все затраты, связанные с проведением оценки.

Жилые участки. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

"Согласно статьи 10 закона "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика, если это может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении оценки.

В силу требований статьи 15 закона за достоверность оценки несет ответственность оценщик.

В этой связи, определение рыночной стоимости изымаемого для государственных нужд имущества не относится к компетенции Управления и является исключительной прерогативой оценщика", – сообщают в ведомстве.

Выплата возмещения производится единовременно не позднее одного месяца со дня подписания договора об отчуждении земельного участка, либо со дня вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 68 закона "О государственном имуществе").

Подписание договора. Иллюстративное фото: Pichsakul Promrungsee/Getty Images

Что можно выбрать вместо денежной компенсации

Согласно пункту 2 статьи 62-1 закона "О государственном имуществе", за земельный участок, который изымается для государственных нужд, собственнику или негосударственному землепользователю производится равноценное возмещение.

"Равноценное возмещение производится способом предоставления иного земельного участка или недвижимого имущества, или возмещения рыночной стоимости отчуждаемого земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.

При сносе жилого дома в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд предоставление иного недвижимого имущества производится в порядке, установленном законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях", – сообщают в ведомстве.

В то же время в статье 15 закона "О жилищных отношениях" указывается, что, если стоимость предоставляемого жилища окажется выше стоимости сносимого жилища, то разница в их стоимости с собственника не взимается.

А если стоимость сносимого жилища окажется выше предоставляемого, то разница в их стоимости возмещается собственнику.

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