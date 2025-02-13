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Удаляет ли Instagram публикации казахстанцев за указание цен на товары и услуги

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Смартфон в руках
Уведомление о предупреждении. Иллюстративное фото: fadfebrian/Getty Images

Блогеры стали замечать, что их публикации подвергаются блокировке. Это даже может грозить удалением аккаунта и убытками для бизнеса. Причиной таких мер оказались правила площадки, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Предприниматели и блогеры сталкиваются с блокировкой публикаций и возможным удалением аккаунтов в Instagram из-за нарушений правил платформы, а не из-за указания цен на товары и услуги.
  • Причинами блокировки могут быть использование "стоп-слов", активные призывы к действию, нарушение авторских прав, упоминание подсанкционных стран и организаций, а также другие нарушения политики социальной сети.
  • Для избежания блокировок рекомендуется соблюдать правила Instagram, избегать использования запрещенных слов и фраз, и использовать синонимы вместо потенциально проблемных выражений.

Социальная сеть Instagram позволяет не просто делиться своими фото и видео с другими пользователями, но также выступает как инструмент для продвижения бизнеса.

Предприниматели могут находить клиентов для своих товаров и услуг. При этом часто можно заметить, что окончательная цена не указывается. А вместо этого бизнес-аккаунты сообщают стоимость в личной переписке.

Как сообщает Telegram-канал "Казахстан Подешевле", фраза "Ответили в директ" может стать массовой.

Дело в том, что несколько казахстанских специалистов по SMM пожаловались на удаление своих публикаций для привлечения покупателей. При это они отмечают, что все дело в указании стоимости товара или услуги.

Однако причина удаления публикаций в соцсети кроется в ее политике.

Все дело в правилах площадки

Как сообщает пользователь Instagram под ником keit_rova, которая активно применяет площадку в своей деятельности, причиной удаления публикаций и даже аккаунтов становится не указание стоимости товара или услуги, а нарушение правил пользования платформой.

Например, отмечается, что в приводимых блогерами скриншотах удаленных публикаций можно увидеть некоторые нарушения:

  • использование так называемых "стоп-слов";
  • указание на вероятность наличия контрафактного товара или нарушение авторского права.
Мужчина выбирает один из вариантов
Оценка публикаций. Иллюстративное фото: saifulasmee chede/Getty Images

"Причин удаления много: не перевели профиль из личного в бизнес, использовали стоп-слова, активные призывы к действию, показывали в рекламном посте до/после, на фото только одна часть тела, нарушены авторские права аудио и еще много чего.

Но за то, что вы укажите цену, не нарушая других правил, никто ничего удалять не будет", – отмечает пользователь Instagram.

Причиной даже может стать упоминание подсанкционных стран, организаций и так далее. Все это выявляет искусственный интеллект.

За что могут удалить публикацию и отключить аккаунт

Как сообщает сайт ChatPlace, обновление правил пользования соцсетью действует с 1 января 2025 года.

Чтобы избежать удаления постов и блокировки аккаунта, предпринимателям следует избегать следующих публикаций:

Нежелательные публикации в Instagram
Контент-приманка Посты с призывами оставить комментарии, подписаться, поставить лайк, сделать репост и так далее.
Снижаются позиций контента или вовсе удаляется аккаунт (за систематические нарушения).
Розыгрыши и инвестиции Контент с содержанием и указанием гарантии выигрыша от азартных игр, подписку и лайк,
предложений по инвестициям и быстрому обогащению,
или просьбы пригласить в игру других пользователей для заработка.
Здоровье Удаляются посты с "чудодейственными" практиками лечения, включая их пропаганду и одобрение.
Нейросетевой контент Если контент был создан или изменен с помощью нейросети, а его результат может вводить в заблуждение.
Ссылки Они должны вести на обещанный ресурс, а не на какие-либо другие площадки и сайты.

Также в источнике отмечается, что применение недопустимых слов в Stories, Reels или обычных публикация может негативно сказаться на охватах, привести к удалению контента и даже вызвать блокировку аккаунта.

"Список запрещенных слов:

  1. заработок;
  2. деньги;
  3. оплата;
  4. доход;
  5. цены;
  6. продажа;
  7. розыгрыш;
  8. разыграю;
  9. за подписку;
  10. накрутка.

Под запрет попадает и вся нецензурная лексика, и связанное с насилием и эротикой. Все подобные слова запрещены в Instagram, не стоит рисковать и использовать их.

Заменять буквы в запрещенных словах на эмодзи и латиницу – нельзя. Instagram распознает такую игру слов, и блокировки не избежать", – сообщают в ChatPlace.

Вместо всего этого можно использовать синонимы.

Таким образом, предпринимателям и блогерам не грозят удаления любых видов публикаций и аккаунта, если они следует правилам социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что казахстанка нашла работу в Instagram с зарплатой 1 000 долларов в месяц, но пожалела об этом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2220362-udalyaet-li-instagram-publikacii-u-kazahstancev-za-ukazanie-cen-na-tovary-i-uslugi/