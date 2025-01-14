Чаще хранить деньги "под подушкой" стали казахстанцы

За год доля людей, хранящих свои сбережения "в наличке", увеличилась до 38,8%. Большинство казахстанцев также предпочитают хранить деньги в национальной валюте. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты в Казахстане пользуются особой популярностью, ведь они, благодаря высоким ставкам вознаграждения, помогают не только защитить сбережения от инфляции, но и приумножить их. По последним данным, общий объем вкладов граждан превысил 23 трлн тенге.

Однако не все казахстанцы задумываются о сбережениях. Согласно результатам опроса, который провел Национальный банк РК, в декабре 2024 года только 30,9% граждан ответили, что у них есть денежные накопления.

При этом доверили свои деньги банкам и открыли вклад только 53,7% опрошенных, тогда как хранить накопления в наличной форме предпочли 38,8% граждан. Год назад ситуация была абсолютно другой: в декабре 2023 года 71% граждан хранили свои средства на депозитах и только 23,9% – наличными "под подушкой".

Часть граждан также выбирает другие способы сохранить свои деньги. Они вкладываются в недвижимость, ценные бумаги, золото и другие драгоценные металлы, а также в прочие товары, которые имеют какую-либо ценность.

Примечательно, что большая часть граждан хранит свои деньги именно в тенге. Такой ответ дали 88,1% опрошенных. Доллары выбрали 37,4% граждан, евро – 11,9%, а рубли – 6,2%.

Интересно, что на этом фоне только 35,4% казахстанцев заявили, что их сбережения за последний год увеличились. Еще 44% опрошенных ответили, что сумма не изменилась. И 16,1% сообщили, что их накопления уменьшились.

Между тем эксперты отмечают, что хранить деньги "под подушкой" – крайне неэффективный метод формировать свои сбережения, ведь из-за инфляции такие накопления будут лишь терять свою покупательную способность.

Если же граждане, которые предпочитают копить деньги в наличной форме, выбрали этот способ только из-за своего недоверия к банковской системе, стоит помнить, что средства, которые лежат на депозите, защищены законом и будут возвращены в рамках сумм гарантии, даже если банк "лопнет".