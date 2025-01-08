Сколько стоит переезд в другой город со своим имуществом в Казахстане

Переезжая в другой город, казахстанцы могут перевезти свои личные вещи, мебель, технику и прочее с помощью автомобильных грузоперевозок. Что и как влияет на их стоимость, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Стоимость перевозки личного имущества при переезде в другой город Казахстана зависит от типа транспорта, расстояния, сезона и дополнительных услуг.

По словам экспертов, казахстанцы чаще всего переезжают в мегаполисы: Астану, Алматы и Шымкент, а также в областные центры.

Эксперты отмечают, что базовая стоимость перевозки может варьироваться от 5 550 тенге (Шымкент-Туркестан) до 39 600 тенге (Актобе-Атырау) для автомобиля малого кузова без грузчика.

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При этом государство может мотивировать казахстанцев выбирать определенные области, испытывающие недостаток квалифицированных рабочих кадров. И за это положены льготы и финансовая помощь.

Однако, как сообщают эксперты сервиса inDrive.Грузовые, чаще всего казахстанцы переезжают именно в мегаполисы: Астана, Алматы и Шымкент. В то же время отмечается интерес и к областным центрам, а стоимость перевозки личного имущества граждан будет зависеть от различных факторов.

Сколько стоит переезд между городами

Как отмечают эксперты, стоимость грузоперевозок базируется на типе используемого транспорта: грузоподъемность и размер кузова являются ключевыми факторами ценообразования.

Так, для грузоперевозок в Казахстане обычно применяется следующая классификация транспортных средств:

малый кузов (легковые авто грузоподъемностью до 700 кг) – оптимален для перевозки бытовой техники, мебельных комплектов малого размера;

средний кузов (грузовые автомобили грузоподъемностью до 1,5 тонн) – эффективен для перевозки крупногабаритной мебели и объемных грузов;

большой кузов (грузовые автомобили грузоподъемностью до 5 тонн) – предназначен для масштабных перевозок крупногабаритной техники и мебели;

часть кузова – лимит до 100 кг, экономичное решение для межгородской доставки малогабаритных грузов.

Курьер. Иллюстративное фото: freepik.com

"Отдельно следует отметить возможность заказа специализированной техники. При необходимости казахстанцы могут запросить эвакуатор, рефрижератор для перевозки температурно-чувствительных грузов или специальный транспорт для крупногабаритных и сверхтяжелых грузов", – отмечают эксперты.

А среди популярных направлений грузовых междугородних перевозок они выделяют следующие маршруты с определенной минимальной стоимостью в случае автомобиля малого кузова и без грузчика:

Шымкент-Туркестан – 5 550 тенге ;

; Шымкент-Тараз – 6 000 тенге ;

; Караганда-Астана – 7 200 тенге ;

; Шымкент-Алматы – 21 300 тенге ;

; Актобе-Атырау – 39 600 тенге.

От чего зависит цена перевозки

"Учитываются разные факторы – базовая стоимость подачи машины, расстояние перевозки, тип грузового автомобиля.

Например, в случае нашего сервиса клиент может предложить свою цену, при условии, что она не ниже установленного минимума. Финальная стоимость перевозки определяется в диалоге между заказчиком и водителем, который может самостоятельно оценить влияние изменения цен на топливо и прочие факторы", – сообщают эксперты.

Арендаторы съезжают из квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com / gpointstudio

При этом отмечается, что в сфере грузоперевозок сезонность напрямую влияет на цены и спрос. Так, важную роль играют как погодные условия, которые могут существенно влиять на доступность транспорта и сложность перевозок, так и периоды повышенного спроса на рынке.

А пик активности традиционно приходится на летний период, когда увеличивается количество переездов и строительных работ. Также рост перевозок может отмечаться и в другие времена года при крупных сезонных распродажах.

"При грузоперевозках итоговая стоимость складывается не только из базовой услуги доставки, но и из дополнительных опций, которые часто необходимы для качественной перевозки", – отмечают эксперты.

Среди них могут быть:

услуги одного или двух грузчиков для погрузочно-разгрузочных работ;

страхование груза, сумма покрытия которого может достигать до 2 млн тенге (в Алматы и Астане она рассматривается как тип кузова, а в некоторых других городах — как отдельная опция);

(в Алматы и Астане она рассматривается как тип кузова, а в некоторых других городах — как отдельная опция); а также возможность пассажирской поездки вместе с грузом.

Таким образом, при переезде из одного города в другой стоимость услуг по перевозке имущества будет зависеть от грузоподъемности транспорта, расстояния, сезонного фактора и дополнительных услуг.

При этом чаще всего подобные услуги используются в случае переезда в мегаполисы и другие крупные города страны.

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