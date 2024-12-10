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"Строит женге или жезде": глава "Отбасы банка" предупредила желающих стать дольщиками

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Деньги
Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге правительства глава "Отбасы банка" рассказала, когда казахстанцам не нужно вкладываться в строительство, даже если застройщиками являются знакомые, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова высказалась на тему рисков, связанных со строительством объектов застройщиком, у которого нет гарантии КЖК. По ее словам, в подобных случаях никто не гарантирует завершения строительства.

"Хочу сказать, что мы уже более 3-х лет не кредитуем строящееся жилье. Хотя очень часто бывает, что приходят заемщики, вкладчики и говорят: "Это же мой выбор, мой риск, я поставлю в залог квартиру своей мамы, дайте мне, пожалуйста, на этот объект. Его строит мой одноклассник, мой куда, женге, жезде. Мы им доверяем, давайте вы прокредитуете".

Я думаю, что первый механизм борьбы с этим - освещать эти проблемы и говорить людям, что заключать предварительные договоры, различные договоры инвестирования - это фактически подарить кому-то собственные деньги", - заявила Ляззат Ибрагимова.

Ранее мы писали, что в Казахстане, чтобы законно привлечь деньги дольщиков, компания-застройщик должна получить официальные разрешения в виде:

  • гарантии - заключается договор с Казахстанской жилищной компанией (КЖК) о том, что объект будет завершен даже в случае банкротства застройщика;
  • разрешение от акимата - выдается после заключения договора с КЖК и позволяет законно принимать деньги казахстанцев на этапе строительства.

Без наличия этих факторов вложенные деньги могут быть потеряны, если компания-застройщик обанкротится и не сможет завершить возведение здания. Поэтому такие объекты могут признать нерекомендуемыми к покупке.

Напомним, в октябре этого года депутаты сообщили, что доля теневого рынка в строительстве достигает 70%, а вкладчики остаются без жилья. Для их защиты предложили ввести применение эскроу-счетов.

О чем еще важно помнить для защиты своих денег и проверки застройщика на законность, чтобы не остаться без квартиры и накоплений, можно узнать в материале по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2198429-stroit-zhenge-ili-zhezde-glava-otbasy-banka-posovetovala-ne-vkladyvatsya-v-dolevoe-stroitelstvo/

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