Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Премиум-подписка в подарок: как у казахстанцев воруют их аккаунты в Telegram, рассказали эксперты

Опубликовано:

Мужчина радуется сообщению
Смартфон. Иллюстративное фото: Damir Khabirov/Getty Images

Подписка в социальных сетях открывает множество возможностей для их пользователей. И киберпреступники стали применять желание получить ее бесплатно в своих целях. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
close
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Киберпреступники используют желание пользователей получить бесплатную премиум-подписку Telegram для кражи аккаунтов через фишинговые ссылки, замаскированные под официальные.
  • Эксперты "Лаборатории Касперского" предупреждают о различных схемах обмана, включая фальшивые розыгрыши подписки и вредоносные APK-файлы, маскирующиеся под взломанные версии Telegram.
  • Мошенники используют поддельные или взломанные аккаунты знакомых для рассылки сообщений о "подарочной" подписке, чтобы заманить жертву на фишинговый сайт и украсть данные для входа.

Telegram является одной из самых крупных и популярных мессенджеров. А его пользователи могут оформить премиум-подписку для получения расширенных возможностей (например, быстрое скачивание файлов) и защиты от рекламы.

Стоит такая подписка около 13-20 тыс. тенге в год в зависимости от скидок и прочих условий.

Как сообщают эксперты "Лаборатории Касперского", мошенники используют желание пользователей получить подписку в подарок и крадут доступ к их аккаунтам.

При этом, согласно результатам их опроса, в среднем в мире человек тратит в год 938 долларов США на 12 различных подписок.

Как воруют аккаунты

Эксперты сообщают, что обман начинается с невинного сообщения в мессенджере от человека из списка контактов пользователя – это может быть взломанный или поддельный аккаунт.

В тексте сообщается: "Вам отправили подарок – подписка Telegram Premium". А под ним размещается ссылка, которая на первый взгляд покажется надежной, так как по названию она действительно ведет на официальный канал Telegram Premium.

Но есть нюанс – в текст ссылки "вшит" другой адрес, который перенаправляет на совсем другой сайт.

Например, кликнув по такой измененной ссылке главной страницы https://www.nur.kz/, можно попасть не на основную страницу, а в другой раздел – "Финансы". По такому же принципу действуют и мошенники, прикрывая свою фишинговую ссылку другим адресом.

Смартфон в руках
Уведомление о подозрительном сообщении. Иллюстративное фото: fadfebrian/Getty Images

"Фишинговая страница выглядит, как обычная страница авторизации в Telegram в браузере. Принадлежность к киберпреступникам в ней выдает подозрительный URL-адрес, где помимо привычного https://t.me/ в адресной строке появились дополнения.

И если ввести на этой странице данные своего аккаунта, то его можно считать украденным — третьи лица получили логин, пароль, а возможно, и потребовали 2FA-код", – сообщают эксперты.

При этом отмечается, что мошенники тут же покажут поздравительное уведомление и запустят таймер на 24 часа – якобы через сутки произойдет активация Telegram Premium. Они рассчитывают на то, что пользователь будет думать, что он уже получил подписку в подарок.

"Скорее всего, единственное, что произойдет за эти 24 часа, – окончательная потеря доступа к аккаунту", – сообщают эксперты.

Другие методы обмана

Эксперты указывают, что это не единственный способ украсть аккаунт у пользователей соцсети. Так, они могут якобы проводить розыгрыш 3-месячной премиальной подписки.

"На самом деле никакого розыгрыша нет – каждый пользователь является "победителем". Только вот приз – совсем не подарочная подписка.

После завершения розыгрыша жертвам предлагается перейти по ссылке и авторизоваться в Telegram на фишинговом сайте – тут-то доступ к аккаунту и будет потерян", – сообщается в источнике.

Также есть схемы, в которых можно потерять деньги, скачав неизвестный АРК-файл из соцсетей на телефон. Эти файлы могут маскироваться как отправленное фото или якобы установочным файлом взломанного приложения Telegram с премиальной подпиской в комплекте.

Ранее эксперты обнаружили фишинговые боты в мессенджере Telegram, с помощью которых мошенники воруют аккаунты и криптовалюту у своих жертв.

Также сообщалось, что мошенники притворяются коллегами своих жертв, чтобы украсть деньги казахстанцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2196348-premium-podpiska-v-podarok-kak-u-kazahstancev-voruyut-ih-akkaunty-v-telegram-rasskazali-eksperty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie