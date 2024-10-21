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"Это ты на фото?": как можно потерять деньги, скачав неизвестный файл на телефон

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Мошенники присылают пользователям мессенджеров "фотографии", которые являются вирусом. Так они могут украсть конфиденциальную информацию и деньги. О новой опасности читайте в материале NUR.KZ.

Интернет-мошенники часто оказываются мастерами социальной инженерии. Они любят возбуждать в людях чувство любопытства или страха, чтобы склонить их к необдуманным действиям.

В новой схеме, о которой сообщили в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, мошенники как раз решили сыграть на этих чувствах.

Аферисты рассылают пользователям мессенджеров сообщение "Привет, это ты на фото?" и прикрепляют к нему файл формата ".apk", который так и назван – "Фото".

Сообщение от мошенника
Сообщение от мошенника. Скриншот: Telegram-канал "Вестник Киберполиции России"

Именно эта якобы "фотография" и является ловушкой: движимый любопытством или страхом, пользователь на самом деле скачивает файл, который может нанести непоправимый урон.

Дело в том, что APK-файлы – это установочные файлы для Android-приложений, и если жертва скачивает и устанавливает такой файл, она может подвергнуться риску заражения устройства вредоносным программным обеспечением. Мошенники получают доступ к данным на телефоне: контактам, сообщениям и даже банковским приложениям.

С помощью вредоносного APK-файла они могут обойти даже двухфакторную аутентификацию и защитные механизмы банков, так как будут действовать как-будто от имени владельца устройства. Украсть деньги со счета в таком случае не составит проблемы.

"Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения", – отметили в ведомстве.

Казахстанцы, являясь активными пользователями мессенджеров, также могут столкнуться с такой схемой. Поэтому, чтобы не стать жертвами мошенников, нужно соблюдать несколько простых правил:

  • не скачивать и не открывать файлы из подозрительных сообщений;
  • проверять источники сообщений, особенно если они поступают от незнакомых людей или кажутся необычными от знакомых;
  • всегда проверять расширение файла: APK являются установщиками приложений, а фотографии обычно имеют форматы JPEG, PNG или HEIC;
  • устанавливать приложения только из официального магазина (Google Play или AppGallery)
  • использовать антивирусы на мобильных устройствах;
  • если файл был случайно установлен, лучше сразу удалить его и провести проверку устройства на наличие вредоносных программ.

В современном мире, где цифровые технологии занимают важное место в нашей жизни, мошенники находят все новые способы обмана пользователей. Поэтому казахстанцам следует быть внимательными, особенно если незнакомцы присылают какие-то файлы или ссылки. В этом случае важно побороть свое чувство любопытства и проигнорировать сообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2176598-privet-eto-ty-na-foto-kak-mozhno-poteryat-dengi-skachav-neizvestnyy-fayl-na-telefon/

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