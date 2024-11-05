Займы на 40 млрд тенге списали в Казахстане: не подорожают ли кредиты

В Казахстане списали долги перед банками более 17,9 тыс. человек. На брифинге СЦК у зампреда КГД поинтересовались, как это отразится на устойчивости финансового сектора страны, передает NUR.KZ.

Зампред КГД МФ РК Сеилжан Ахметов ранее сообщил, что в Казахстане признаны банкротами 17,9 тыс. человек на сумму 40 млрд тенге.

В связи с этим журналисты поинтересовались, где возьмет финсектор эти средства и не лягут ли они в виде процентов на законопослушных заемщиков.

"Я думаю, все финорганизации несут определенные риски при выдаче кредитов. Я думаю, что они покроются финорганизациями, и на населении это никак не скажется. Что касается больших сумм, то по ним финорганизации судятся и не хотят уступать эти суммы физлицам, чтобы их обанкротить", - отметил зампред КГД.

Ранее Ахметов рассказал, сколько казахстанцев объявили себя банкротами в Казахстане и на какие суммы признано банкротство. Сейчас на рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тыс. заявлений. Процедуры проводятся в отношении 8 тыс. граждан, прекращена процедура по более чем 2 тыс. лицам. Отозвано 215 заявлений.

Признаны банкротами 17,9 тыс. человек на сумму 40 млрд тенге.

Напомним, с 3 марта 2023 года в Казахстане начал действовать закон, который позволяет гражданам с неподъемными долгами объявлять себя банкротами. В 2024 году процедуру банкротства заметно упростили, убрав из нее ряд требований.