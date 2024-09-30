Как не потерять деньги при покупке турпутевки в Казахстане

Фальшивые туроператоры могут нанести ущерб на миллионы. Зачастую такую угрозу представляют те, кто "продает" путевки без лицензии. Как их распознать, читайте в материале NUR.KZ.
В погоне за путевкой по более выгодной цене можно попасть в ловушку мошенников, которые лишь изображают из себя туроператора, а на деле скрываются, лишь заполучив чужие деньги.
Так, например, в начале текущего года жертвами фиктивного туроператора стали более 80 казахстанцев, которые заплатили за свои путевки, но в итоге остались ни с чем.
И такие случаи не единичны. Как сообщили в Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, число жалоб от граждан на нарушения условий договоров со стороны туркомпаний лишь растет.
На данный момент сотрудники ведомства участвуют в более чем 50 судебных делах в качестве третьей стороны, с положительным исходом для истцов в около 40 случаях.
Примечательно, что казахстанцы зачастую могли избежать такой ситуации. Для этого нужно быть бдительными и проверять наличие лицензий и уведомлений о турагентской деятельности перед обращением в туристические компании.
Чтобы узнать, что туроператор не мошенник и ему можно доверять, казахстанцы могут зайти на сайт комитета и найти регулярно обновляемый реестр лицензированных туроператоров, турагентов, гидов и экскурсоводов. Если выбранной компании в нем нет, это повод отказаться от сотрудничества с ней.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2167660-kak-ne-poteryat-dengi-pri-pokupke-turputevki-v-kazahstane/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.