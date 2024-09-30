Как не потерять деньги при покупке турпутевки в Казахстане

Фальшивые туроператоры могут нанести ущерб на миллионы. Зачастую такую угрозу представляют те, кто "продает" путевки без лицензии. Как их распознать, читайте в материале NUR.KZ.

В погоне за путевкой по более выгодной цене можно попасть в ловушку мошенников, которые лишь изображают из себя туроператора, а на деле скрываются, лишь заполучив чужие деньги.

Так, например, в начале текущего года жертвами фиктивного туроператора стали более 80 казахстанцев, которые заплатили за свои путевки, но в итоге остались ни с чем.

И такие случаи не единичны. Как сообщили в Комитете индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК, число жалоб от граждан на нарушения условий договоров со стороны туркомпаний лишь растет.

На данный момент сотрудники ведомства участвуют в более чем 50 судебных делах в качестве третьей стороны, с положительным исходом для истцов в около 40 случаях.

Примечательно, что казахстанцы зачастую могли избежать такой ситуации. Для этого нужно быть бдительными и проверять наличие лицензий и уведомлений о турагентской деятельности перед обращением в туристические компании.

Чтобы узнать, что туроператор не мошенник и ему можно доверять, казахстанцы могут зайти на сайт комитета и найти регулярно обновляемый реестр лицензированных туроператоров, турагентов, гидов и экскурсоводов. Если выбранной компании в нем нет, это повод отказаться от сотрудничества с ней.