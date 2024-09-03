Наплыв студентов: что будет с ценами на аренду жилья в Алматы

Вопрос аренды и покупки жилья в Казахстане, в частности, в Алматы всегда является одной из самых актуальных тем для населения. Многих интересует, каковы прогнозы на осень 2024 года, передает NUR.KZ.

Ожидается ли рост цен на жилье? Мы решили узнать это у эксперта по недвижимости.

Как оказалось, с арендой не все так однозначно, как с покупкой недвижимости. Мы можем наблюдать те же цены, что и год назад, интерес к ней остается прежним.

"Не каждый может себе позволить приобрести жилье и поэтому вынужден снимать. Однако цены могут варьироваться от района и доступности. Наибольшим спросом всегда оставались 1-2-комнатные квартиры, расположенные ближе к центру и главным транспортным артериям", - рассказал старший менеджер агентства недвижимости Денис Вайншток.

Он отметил, что, начиная с тех времен, когда произошел наплыв россиян, цены на аренду резко поднялись, и наши граждане, которые тоже нуждались в арендном жилье, были вынуждены платить по «высокой ставке». Так как спрос рождает предложение, ценообразование напрямую зависит от потребности в том или ином товаре или услуге.

"Когда все постепенно стабилизировалось и многие иностранцы уехали назад, цены на аренду так и остались примерно на том же уровне. При этом, сказать, что в одном районе лучше или быстрее сдать по сравнению с другим, нельзя. Аренда нужна во всех районах и за разные деньги.

Кто-то семейный и ему нужен спальный район, деловому человеку нужен центр или доступность основных магистралей, иностранцам нужны красивые исторические места. Поэтому о какой-то популярности в конкретном районе говорить не приходится", - пояснил эксперт.

По его словам, самыми востребованными всегда были и остаются 1-2 комнатные квартиры, как во вторичном жилье, так и в новостройках. Обусловлено это тем, что, как правило, - это либо молодая семья, которая еще не накопила на покупку, либо приезжий в командировку человек, либо студент. Трех- и более комнатные квартиры тоже сдаются, но в разы меньше, чем 1-2-комнатные.

В целом рынок аренды всегда был есть и будет. Какие будут цены этой осенью? На это нам ответит экономическая ситуация в будущем и какой-нибудь возможный внешний фактор (как, например, резкий приезд соседей в большом количестве), уверяет эксперт.

"Сезонно мы каждый год наблюдаем небольшое повышение цен на аренду в конце лета из-за наплыва студентов. Затем, в течение года, цены возвращаются на свой прежний уровень. Кто-то, не рассчитав свои финансы, не способен платить, кто-то покупает квартиру, чтобы в дальнейшем, после учебы, ее продать, кто-то и вовсе возвращается домой," - рассказал Денис.

А вот по поводу покупки жилья эксперт отметил следующее.

"С начала года началось снижение цен по всем регионам Казахстана, которое продолжается и сейчас. Если государство не поддержит банки второго уровня и не появятся выгодные программы для приобретения, мы и дальше будем наблюдать снижение цен до уровня тех лет, когда было возможным купить недвижимость за счет средств ЕНПФ", - разъяснил эксперт.

Он добавил, что основным фактором, влияющим на цену недвижимости, остается покупательская способность, которая складывается из факторов наличия средств или возможности их получения за счет ипотечных кредитов. Как оказалось, инфляция, так же, как и процентные ставки, играет очень важную роль в покупательской способности.

"Сейчас практически нет выгодных и интересных покупателю ипотечных программ как по процентной ставке, так и по условиям", - дополнил Денис.

А на вопрос о том, в каких регионах наблюдается наибольший рост или спад, специалист отвечает, что самыми востребованными долгое время остаются Алматы, Астана, Карагандинская область, Улытау, ЗПО, СКО и Атырауская область. По мнению Дениса, сейчас в большом спросе 1-2-комнатные квартиры, чаще во вторичном жилье, так как оно дешевле.

"Роста цен мы точно не будем наблюдать, стабилизация возможна при определенных условиях, о которых я сказал выше", - поделился эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что за последний месяц арендное жилье в Казахстане в среднем подорожало сразу на 8%.