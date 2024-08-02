Какую подработку можно найти на лето в Казахстане

Студентам сложно найти постоянную работу и продолжать учебу, поэтому многие выбирают подработки – устраиваются курьерами или официантами. Где еще можно заработать летом, читайте в материале NUR.KZ.

У молодых казахстанцев, особенно у студентов, обычно не так много вариантов для подработки – не все работодатели готовы устроить на полную ставку сотрудника без опыта.

Зато для молодежи есть много вариантов подработки, где не требуется большой опыт или полная занятость. Они очень подходят для того, чтобы просто подкопить денег.

Эксперты из inDrive проанализировали рынок и рассказали про популярные варианты заработка в августе.

Курьер

В последние годы среди казахстанцев значительно вырос спрос на доставку еды и прочих товаров. Вместе с популярностью таких услуг растет и количество вакансий на позиции курьера.

Как считают эксперты, работая курьером, можно спокойно зарабатывать по 10-25 тыс. тенге в день, но все зависит от активности самого работника.

К преимуществам работы можно отнести гибкий график, возможность получать дополнительный доход в виде чаевых, а также отсутствие ограничений на заработок.

Однако есть и недостатки. Например, доход может быть нестабильным и зависеть от наличия заказов. Также работа курьера может быть сильно подвержена влиянию внешних факторов, таких как пробки на дорогах или плохая погода.

Вынос заказа. Иллюстративное фото: Klaus Vedfelt/Getty Images

Промоутер

Работа промоутером простая и не требует дополнительных навыков. По сути на этой позиции нужно продвигать товар так, чтобы его заметили: обычно все ограничивается опросами и раздачей рекламы.

В среднем промоутеры зарабатывают 6-20 тыс. тенге в зависимости от сложности работы, региона и опыта. Например, раздавая флаеры, можно заработать 5-10 тыс. тенге, а расклеивая объявления – по 50 тенге за один листок.

Продвижение товара в торговых точках и магазинах в среднем оплачивается по 8-12 тыс. тенге за смену, а на временных акциях в крупных компаниях и агентствах предлагают по 10-15 тыс. тенге за рабочий день.

Среди плюсов такой работы можно отметить низкий порог входа, гибкий график, оплату на месте и возможность совмещать с учебой. Впрочем, и минусов достаточно: приходится работать несмотря на погоду и полученные отказы от людей, да и стабильной такую работу не назовешь.

Официант

Подработка официантом – студенческая классика. Как и с предыдущими вариантами, такая работа не требует особых навыков, главное – старание. Стоит отметить, что на сегодня зарплаты официантов нельзя назвать маленькими: даже без опыта в день можно заработать 5-15 тыс. тенге, плюс чаевые. А если есть опыт, то за смену можно получить и 20-30 тыс. тенге, включая деньги "на чай".

Впрочем, главным минусом у такой работы являются сами клиенты – не все посетители отличаются высокой культурой и воспитанием, но независимо от этого их все равно придется обслуживать.

Мастер на все руки

Если есть "рабочие" навыки, то можно найти подработку, с которой справятся не все. Летом люди часто заказывают услуги по установке кондиционеров, ремонту или уборке квартир и просто вызывают "мастера на час".

Заработать таким образом можно по-разному – все зависит от сложности услуги. Например, за уборку трехкомнатной квартиры предлагают в среднем 20-25 тыс. тенге.

Среди плюсов такой подработки можно отметить потенциал роста – она вполне может превратиться в основное занятие. Однако есть и минусы – слишком высокая конкуренция, физические нагрузки и другое.

Мастер. Иллюстративное фото: freepik.com

Работник на сбор урожая

Не обязательно искать подработку в крупных городах. Летом и осенью в Казахстане особенно популярны работы в сфере сельского хозяйства. Фермерам нужны люди, которые займутся сбором урожая.

Такая работа не из легких и требует выносливости, но зато можно заработать в среднем по 10-20 тыс. тенге в день. Правда, скорее всего, на время подработки придется уехать за город и жить "на полях", что может стать серьезным недостатком для многих.

Гид

Для граждан, хорошо знающих историю, подойдет работа гидом. Ему нужно рассказывать туристам об истории, культуре и значимых местах города или региона. Подработать гидом можно как самостоятельно, так и через агентство, однако в первом случае придется позаботиться об объявлениях и заранее подготовить маршрут для экскурсий.

В среднем гиды зарабатывают от 120-150 тысяч тенге. Но заработок зависит от того, насколько часто проходят экскурсии и в каком формате.

Среди плюсов можно отметить интересное времяпрепровождение и знакомство с людьми из разных стран, но такое занятие не всем подходит, так как требует глубоких знаний по истории и культуре Казахстана.

Таким образом, летом действительно можно найти интересную и прибыльную подработку. Напомним, ранее мы также рассказывали о пассивном доходе и о том, как его начать получать.