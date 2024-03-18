Как видеозвонки от неизвестных лиц могут лишить казахстанцев их денег

Казахстанцы стали жаловаться на видеозвонки от незнакомых лиц, угрожающие кражей их биометрических данных. И это действительно может привести к потере денег. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Социальные сети стали одним из основных инструментов мошенничества в Казахстане.

Ранее мы рассказывали, как рассылки с просьбой участвовать в опросах и голосованиях могут привести к потере аккаунта и денег. Однако в соцсетях также распространяются сообщения о том, что видеозвонки от неизвестных лиц могут угрожать казахстанцам оформлением микрокредитов.

О том, какие угрозы могут нести видеозвонки, рассказал Юрий Ли, создатель общественного фонда "Финансовая культура Казахстана".

Реальна ли угроза

Как отмечает эксперт, подобные способы обмана действительно могут угрожать безопасности граждан. Видеоматериалы с фиксацией мошеннических видеозвонков распространяются в соцсетях в основном из России.

Так, мошенники используют функцию видеозвонка, чтобы получить биометрические данные человека. При этом они могут прикрываться представителями банка второго уровня – якобы звонок произведен автоматизированной системой. Даже размещается логотип банка в качестве профиля звонящего номера.

В свою очередь жертву, ответившую на звонок, просят подтвердить, что это ее лицо видно в кадре. Также могут попросить выполнить некоторые движения: повернуть голову, кивнуть, приблизиться к камере и так далее.

"Не исключаю, что возможно использование видеозаписи жертвы при звонке в соцсетях для прохождения биометрической идентификации, особенно в микрофинансовых организациях (МФО).

Ранее, в 2021 году, вовсе были ситуации, когда даже по фотографиям казахстанцев мошенники проходили проверку личности и оформляли микрозаймы.

У МФО очень низкое качество программного обеспечения, и поэтому всякие подобные ситуации действительно могут произойти", – сообщает Юрий Ли.

Видеоидентификация. Иллюстративное фото: Sitthiphong/Getty Images

Какие еще риски несут видеозвонки

Как отмечает эксперт, есть и другой пример мошеннической уловки, которая может быть применена к казахстанцам. Так, жертвам звонит по видеосвязи якобы полицейский, который одет в похожую форму и даже сидит в помещении, напоминающем кабинет полиции.

Обман здесь такой же, как и при телефонном мошенничестве – он запугивает жертву, сообщая о якобы наличии правонарушения, либо попытки взлома личных счетов физлица и так далее. То есть находит поводы, чтобы получить личные данные казахстанцев.

"Как обезопасить себя в такой ситуации? Главное – не отвечать на видеозвонки от незнакомых номеров, чтобы они не могли записать ваше лицо.

Также не следует отправлять незнакомым лицам видеоматериалы, которые похожи на процесс прохождения биометрического контроля: с поворотами головы, устным подтверждением личности и так далее", – советует Юрий Ли.

Напомним, что банки второго уровня никогда не звонят клиентам первыми, чтобы уточнить их данные – все что им нужно имеется в их базе, а личную информацию (CVV-номер карты или пинкод) они никогда не будут запрашивать.

Ранее мы рассказывали, чем опасны предложения о заработке на денежных переводах в Казахстане.