Как ошибка в завещании может лишить казахстанцев их денег

Оставляя в наследство деньги и имущество, казахстанцы могут оформить завещание. Однако неточные формулировки в его тексте грозят судебными тяжбами между наследниками, сообщает NUR.KZ.

Наследство – это материальные (деньги, жилье, авто и прочее) и нематериальные (например, авторские права) виды имущества гражданина, которые передаются его наследникам в случае смерти.

Обычно оно делится по закону в рамках очереди между наследниками: например, если есть дети, то все делится между ними, а если их нет – то между братьями, сестрами и так далее.

Также казахстанцы могут оставить завещание, в котором указываются конкретные наследники и даже условия выдачи им наследства. Однако в тексте такого документа могут быть допущены логические ошибки.

Это грозит неправильным разделением наследства, сообщается в статье юриста Анатолия Диденко, размещенной на портале ИС "Юрист".

Как можно неправильно сформулировать завещание

"Предположим, что в завещании содержится такая фраза: «Денежная сумма в размере 1 000 000 долларов США передается в равных долях детям от первого и второго браков».

От первого брака у завещателя трое детей, от второго – двое.

Возникает вопрос: передается ли каждому из детей равная по 20% сумма или же общая сумма должна быть поделена пополам, а затем разделена между детьми каждой группы?", – приводится пример в источнике.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

То есть из-за подобной формулировки дети от первого брака могут посчитать, что наследство должно быть поделено поровну между всеми детьми и каждый должен получить по 200 000 долларов США.

Однако дети от второго брака могут претендовать сразу на половину от всей суммы: то есть на 500 000 долларов США, что в итоге даст им по 250 000 долларов США. А детям из первого брака придется разделить оставшуюся половину на троих – по 166 666 долларов США.

Что делать в подобных случаях

Как отмечается в источнике, завещание может быть составлено как в пользу одного или нескольких физических лиц, так и в пользу юридических лиц, а также в пользу государства.

При этом, если имеется сразу несколько наследников, то завещатель указывает размер доли (либо причитающееся имущество) каждого наследника, либо указывает, что все наследники наследуют в равных долях.

А в случаях как в указанном примере, когда имеется две группы наследников (дети из разных семей) с разным количеством лиц в каждой, фраза "в равных долях" может толковаться по-разному. Но если бы было всего два наследника, то смысл был бы понятен сразу.

"Включение этих слов в завещание может иметь смысл только тогда, когда по-иному определяются доли наследников, нежели при отсутствии таких слов.

То есть, несмотря на отсутствие прямого указания на то, что наследство должно быть разделено поровну («в равных долях») между всеми наследниками, предполагается равенство долей всех наследников; включение же в текст специального указания на «равные доли» двух групп наследников означает равенство долей каждой группы, а не каждого наследника", – отмечается в источнике.

Таким образом, в указанном примере наследники из двух семей могли по-разному понять смысл завещания, что вызвало бы длительные судебные разбирательства.

Поэтому казахстанцы при составлении завещания должны правильно сформулировать то, как наследство завещателя будет разделено между указанными в документе наследниками: для всех поровну или равными долями между определенными группами (например, 50% на троих детей из первой семьи и 50% на двоих детей из второй семьи).

Напомним, что в некоторых случаях казахстанцы могут вовсе лишиться наследства.