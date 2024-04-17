Новые цены за регистрацию прав на недвижимость установили в Казахстане

При покупке жилья, гаража или земельного участка нужно пройти процедуру оформления права на владение. Ее стоимость зависит от вида объекта и статуса лица. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

При покупке недвижимости стоит помнить о том, что среди расходов также будут затраты на юридическое оформление сделки и документов. Например, это касается регистрации прав на недвижимость.

Их стоимость теперь закреплена приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Данный документ утверждает цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», отнесенные к государственной монополии в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Напомним, что ранее сообщалось о планах по контролю деятельности риелторов в Казахстане.

Если купил квартиру или дом

Согласно принятому приказу, при регистрации права собственности на квартиру или индивидуальный жилой дом будут установлены следующие цены:

для физических лиц: услуга в ЦОНах обойдется в 1 292,64 тенге , а при оформлении через сайт egov.kz стоимость составит 1 304,01 тенге ;

, а при оформлении через сайт egov.kz стоимость составит ; для юридических лиц: регистрация права владения стоит 1 558,03 тенге – очно и 1 594,05 тенге – при онлайн-услуге.

Участок под индивидуальное жилищное строительство. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Когда купил гараж

Гараж также относится к недвижимости, поэтому его покупка должна производиться с оформлением соответствующих документов. В противном случае сложно будет доказать право владения и законности постройки.

Теперь при регистрации прав на гараж нужно заплатить:

физлицам: 1 281,27 тенге – при посещении ЦОНа и 1 290,75 тенге – за онлайн-услугу;

– при посещении ЦОНа и – за онлайн-услугу; юрлицам: 1 533,39 тенге или 1 567,51 тенге соответственно.

Стоимость оформления земельного участка

Обычно казахстанцы покупают земельные участки, чтобы построить дом. А в некоторых случаях можно бесплатно получить землю от государства. При этом такой объект также требует законной регистрации.

А чтобы официально оформить участок, казахстанцам нужно будет заплатить 1 127,72 тенге за услугу в ЦОНе. Через портал "Электронного правительства" стоимость составит 1 123,93 тенге. Компании и иные юридические лица заплатят 1 347,61 тенге или 1 364,68 тенге соответственно.

Напомним, что казахстанцы должны помнить о сопутствующих расходах при покупке недвижимости. Без их учета может возникнуть риск нехватки средств и образования долгов при проведении ремонта.