Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько стоит суррогатное материнство в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина и женщина на ультразвуковом исследовании
Семейная пара у врача. Иллюстративное фото: freepik.com

В Казахстане искусственное оплодотворение и услуги суррогатных матерей по мировым меркам стоят недорого – всего 22-34 тыс. долларов. О том, что входит в эту сумму, читайте в материале NUR.KZ.

Не все женщины готовы к беременности, и в этом случае они могут воспользоваться услугами суррогатных матерей. При этом, как объясняет портал Ranking.kz, в Казахстане сделать это "по прихоти" не получится – весь процесс регулируется государством.

Воспользоваться услугами суррогатной матери по закону страны могут только пары, отвечающие следующим условиям:

  • имеется зарегистрированный брак;
  • диагностировано бесплодие;
  • женщина физиологически не может выносить и родить ребенка.
Причины, приводящие к необходимости проведения программ суррогатного материнства
Причины проведения программы суррогатного материнства. Инфографика: ranking.kz

Другими словами, в Казахстане суррогатное материнство не может быть выполнено только по желанию богатых женщин, которые боятся испортить фигуру при беременности.

Сколько стоит программа суррогатного материнства в Казахстане

Семейной паре, которая решилась на суррогатное материнство нужно быть готовым к большому количеству затрат. В них входит гонорар для женщины, готовой выносить ребенка, ее содержание во время беременности, а также оплата юриста и всех медицинских услуг, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

В Казахстане за все это придется заплатить примерно от 22 тыс. до 34 тыс. долларов, то есть от 9,8 млн до 15,5 млн тенге.

Стоимость услуг суррогатного материнства
Стоимость услуг суррогатного материнства. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что значительную часть всей суммы в итоге получит сама женщина, которая станет суррогатной матерью. Размер гонорара может варьироваться от 3 млн до 13 млн тенге.

Как выяснили аналитики, цена зависит от того, в каком источнике клиент искал исполнительницу. Например, есть простой и дешевый, но юридически рискованный канал – частные объявления, там можно найти женщину, которая даже за 2,5 млн тенге готова стать временной мамой для чужого ребенка.

Второй вариант поиска суррогатной матери – обращение с этим вопросом непосредственно в клинику репродуктивной медицины, где проводят процедуру ЭКО.

Как оказалось, у некоторых таких центров есть собственная база проверенных суррогатных матерей, а у других просто есть связи с агентствами, через которые можно найти таких женщин. В первом случае цены варьируются от 3 млн до 7 млн тенге, а во втором – от 4,5 млн до 8 млн тенге.

Третий канал поиска – иностранные агентства, которые работают в Казахстане и предлагают свои услуги суррогатного материнства. Однако здесь придется заплатить больше всего – от 7 млн до 13 млн тенге.

Размер гонорара суррогатным матерям в Казахстане
Размер гонорара суррогатным матерям. Инфографика: ranking.kz

Примечательно, что эти цены нельзя назвать высокими, особенно по мировым меркам. Если в Казахстане на всю процедуру может понадобиться от 22 до 34 тыс. долларов, то, например, в соседней России придется заплатить 45-60 тыс. долларов.

В Европе цены еще выше. В Дании они начинаются от 50 тыс. долларов, в Нидерландах – от 54 тыс. долларов, а в Чехии – вообще от 65 тыс. долларов.

Стоимость услуг суррогатного материнства в мире
Стоимость услуг суррогатного материнства в мире. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, низкие цены, а также лояльное казахстанское законодательство, по которому суррогатная мать не имеет никаких прав на ребенка, как отмечают эксперты, и делают Казахстан привлекательным для медицинского туризма бесплодных пар из стран ближнего зарубежья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2063519-skolko-stoit-surrogatnoe-materinstvo-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.