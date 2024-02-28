Сколько стоит суррогатное материнство в Казахстане

В Казахстане искусственное оплодотворение и услуги суррогатных матерей по мировым меркам стоят недорого – всего 22-34 тыс. долларов. О том, что входит в эту сумму, читайте в материале NUR.KZ.

Не все женщины готовы к беременности, и в этом случае они могут воспользоваться услугами суррогатных матерей. При этом, как объясняет портал Ranking.kz, в Казахстане сделать это "по прихоти" не получится – весь процесс регулируется государством.

Воспользоваться услугами суррогатной матери по закону страны могут только пары, отвечающие следующим условиям:

имеется зарегистрированный брак;

диагностировано бесплодие;

женщина физиологически не может выносить и родить ребенка.

Причины проведения программы суррогатного материнства. Инфографика: ranking.kz

Другими словами, в Казахстане суррогатное материнство не может быть выполнено только по желанию богатых женщин, которые боятся испортить фигуру при беременности.

Сколько стоит программа суррогатного материнства в Казахстане

Семейной паре, которая решилась на суррогатное материнство нужно быть готовым к большому количеству затрат. В них входит гонорар для женщины, готовой выносить ребенка, ее содержание во время беременности, а также оплата юриста и всех медицинских услуг, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

В Казахстане за все это придется заплатить примерно от 22 тыс. до 34 тыс. долларов, то есть от 9,8 млн до 15,5 млн тенге.

Стоимость услуг суррогатного материнства. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что значительную часть всей суммы в итоге получит сама женщина, которая станет суррогатной матерью. Размер гонорара может варьироваться от 3 млн до 13 млн тенге.

Как выяснили аналитики, цена зависит от того, в каком источнике клиент искал исполнительницу. Например, есть простой и дешевый, но юридически рискованный канал – частные объявления, там можно найти женщину, которая даже за 2,5 млн тенге готова стать временной мамой для чужого ребенка.

Второй вариант поиска суррогатной матери – обращение с этим вопросом непосредственно в клинику репродуктивной медицины, где проводят процедуру ЭКО.

Как оказалось, у некоторых таких центров есть собственная база проверенных суррогатных матерей, а у других просто есть связи с агентствами, через которые можно найти таких женщин. В первом случае цены варьируются от 3 млн до 7 млн тенге, а во втором – от 4,5 млн до 8 млн тенге.

Третий канал поиска – иностранные агентства, которые работают в Казахстане и предлагают свои услуги суррогатного материнства. Однако здесь придется заплатить больше всего – от 7 млн до 13 млн тенге.

Размер гонорара суррогатным матерям. Инфографика: ranking.kz

Примечательно, что эти цены нельзя назвать высокими, особенно по мировым меркам. Если в Казахстане на всю процедуру может понадобиться от 22 до 34 тыс. долларов, то, например, в соседней России придется заплатить 45-60 тыс. долларов.

В Европе цены еще выше. В Дании они начинаются от 50 тыс. долларов, в Нидерландах – от 54 тыс. долларов, а в Чехии – вообще от 65 тыс. долларов.

Стоимость услуг суррогатного материнства в мире. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, низкие цены, а также лояльное казахстанское законодательство, по которому суррогатная мать не имеет никаких прав на ребенка, как отмечают эксперты, и делают Казахстан привлекательным для медицинского туризма бесплодных пар из стран ближнего зарубежья.