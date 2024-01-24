Расходы на лечение зубов сильно увеличились в Казахстане

Казахстанцы стали больше тратиться на стоматологические услуги. Лечение одного зуба пациенту обходится в среднем в 10-20 тыс. тенге в зависимости от сложности. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На фоне высокой инфляции (9,8% в декабре) заметно выросли и расходы жителей Казахстана. Это касается не только продуктов питания, но и медицинских услуг.

В частности, как отмечает портал Ranking.kz, казахстанские семьи стали больше денег тратить на лечение и протезирование зубов. Если в первом квартале 2023 года средние расходы одной семьи на стоматологические услуги составляли 5,9 тыс. тенге, то в третьем – они выросли до 6,6 тыс. тенге. Это сразу на 29,1% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Расходы казахстанцев на услуги стоматологов. Инфографика: ranking.kz

Примечательно, что в сфере стоматологии львиную долю занимают частные компании. Они оказывают казахстанцам 90,3% всех стоматологических услуг.

При этом в отличии от многих других медицинских услуг лечение зубов не оплачивается в рамках системы ОСМС – бесплатно лечить зубы могут лишь некоторые категории граждан.

А цены довольно высокие. В среднем по Казахстану пациенту придется отдать порядка 10,6 тыс. тенге за лечение поверхностного кариеса. Если кариес глубокий, то его устранение будет стоить уже почти в два раза больше – около 20,7 тыс. тенге.

При этом цены в разных городах могут отличаться. Так, например, в Актау лечение кариеса будет стоить в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. тенге в зависимости от сложности. В Уральске средний ценник примерно такой же – 20 тыс. тенге.

В Алматы поверхностный кариес лечат в среднем за 10 тыс. тенге, а глубокий – за 20 тыс. тенге. В Астане ценник чуть ниже – от 7 тыс. до 20 тыс. тенге соответственно.

Дешевле всего зубы лечить в Павлодаре (от 6 тыс. до 13 тыс. тенге) и Кокшетау (от 8 тыс. до 15 тыс. тенге).

Средняя стоимость услуг стоматологов в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

С такими ценами лечение зубов может оказаться для казахстанцев очень накладным. Поэтому многие граждане даже используют для этих целей свои пенсионные накопления.

Так, с 2021 года казахстанцы изъяли из Единого накопительного пенсионного фонда порядка 419,3 млрд тенге. При этом 96,5% всей суммы было направлено на оплату услуг стоматологов. В среднем изымалось около 880 тыс. тенге на человека.